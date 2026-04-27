A pesar de la creciente volatilidad internacional, la economía de China sigue enviando señales de resiliencia. Según los últimos datos oficiales, los beneficios de las empresas industriales registraron en marzo su nivel más alto en seis meses, logrando sortear el primer impacto global derivado de la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con las cifras publicadas este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (NBS), las ganancias del sector aumentaron un 15,8% interanual en marzo. Este dinamismo permitió que el primer trimestre cerrara con un crecimiento del 15,5%, impulsado por una aceleración del PBI que alcanzó el 5% tras haber tocado mínimos en tres años.

La IA como motor del crecimiento

La recuperación china muestra una marcada divergencia entre sus sectores. Mientras que el consumo interno sigue debilitado —afectando incluso a firmas de lujo—, los rubros vinculados a la inteligencia artificial muestran un avance arrollador. Un ejemplo claro es Shannon Semiconductor, cuyas ganancias netas se multiplicaron por 79 gracias a la demanda explosiva de componentes para IA.

Sin embargo, el optimismo es cauteloso. Yu Weining, estadístico de la NBS, advirtió sobre las "muchas incertidumbres en el entorno externo" y la persistente contradicción entre una oferta interna robusta y una demanda doméstica que aún no termina de traccionar.

El fantasma de la guerra y el riesgo para Argentina

El conflicto en Medio Oriente ha inyectado una dosis extra de incertidumbre sobre las cadenas de suministro mundiales. La volatilidad en los precios de la energía amenaza con erosionar los márgenes de los fabricantes chinos, que ya lidian con pedidos internacionales débiles y un gasto en retroceso por parte de los hogares.

Este escenario es seguido de cerca por Argentina. Los expertos advierten que una desaceleración profunda del gobierno de Xi Jinping se traduciría inevitablemente en una menor demanda de materias primas. Si el escenario externo se agrava, la economía local podría enfrentar no solo una caída en los volúmenes de exportación agropecuaria, sino también un retroceso en los precios internacionales de las commodities, afectando el ingreso de divisas al país.