Las heladas golpearon a la uva para pasa y anticipan un año complicado

Las heladas que afectaron a San Juan durante las últimas semanas golpearon especialmente a las variedades de uva destinadas a la producción de pasas. Desde el Gobierno provincial advirtieron que el daño en los brotes podría traducirse en una caída importante de la producción durante la próxima cosecha.

El secretario de Agroindustria y Ganadería, Miguel Moreno, explicó en Radio Sarmiento que las variedades más afectadas fueron aquellas que ya habían iniciado el proceso de brotación al momento de registrarse las temperaturas bajo cero. Entre ellas se encuentran principalmente las uvas de mesa y las destinadas a pasas, además de algunas variedades de uvas tintas.

“En lo que es el tema de la pasa, creo que va a haber una caída importante en la producción porque la primera yema es la que viene realmente con toda la carga productiva, alrededor del 70% de la producción”, explicó Moreno.

La pérdida de esas primeras yemas representa un problema para la producción porque las denominadas segundas yemas tienen una capacidad productiva considerablemente menor. Según detalló el funcionario, estas pueden generar pocos racimos o directamente no producirlos.

“Las segundas yemas salen con muy pocos racimos o sin racimos”, señaló Moreno, quien consideró que será “un año complicado en la cosecha y de gran impacto para el sector vitícola”.

Las heladas agravaron el escenario

El daño en la producción de pasas se produjo luego de dos episodios de bajas temperaturas que afectaron distintas zonas productivas de la provincia. La segunda helada, registrada durante la madrugada del domingo, perjudicó parte de los cultivos que habían logrado resistir el primer episodio.

De acuerdo con Agroindustria, los mayores daños de este último evento se observaron en departamentos del Este, entre ellos Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo, además de Sarmiento.

La magnitud definitiva todavía se encuentra en evaluación. Hasta el jueves pasado se habían registrado 401 denuncias por daños, correspondientes a más de 6.000 hectáreas. Después de las nuevas heladas, el Gobierno estima que la superficie afectada podría superar las 8.000 hectáreas.

Moreno aclaró que esos datos corresponden a las denuncias realizadas por los productores y que todavía deben completarse los relevamientos técnicos para establecer qué porcentaje de daño presenta cada parcela.

Evalúan declarar la emergencia

El impacto sobre la producción de pasas es uno de los factores que el Gobierno tendrá en cuenta al momento de definir si declara la emergencia agropecuaria. La decisión podría tomarse esta semana, una vez que se consolide la información sobre las hectáreas y los niveles de afectación.

“Esta semana va a ser crucial, pero es muy probable que pasemos las 8.000 hectáreas”, afirmó Moreno.

La eventual declaración permitiría habilitar herramientas de asistencia para los productores afectados. Entre ellas se encuentran beneficios impositivos, prórrogas de créditos y líneas de financiamiento con tasas preferenciales. Para los pequeños productores también está previsto el programa provincial de contingencias, que contempla aportes no reembolsables de acuerdo con la superficie y el nivel de daño.

Para acceder a estas herramientas, desde Agroindustria insistieron en la necesidad de que los productores realicen las denuncias correspondientes, incluso si todavía no cuentan con toda la documentación requerida.

La situación de la uva para pasa será seguida de cerca durante las próximas semanas, cuando pueda determinarse con mayor precisión cuánto de la producción potencial quedó comprometido por la pérdida de los primeros brotes.