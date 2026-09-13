Las importaciones ya representan cerca del 70% del abastecimiento del mercado textil argentino, según un informe de la Fundación Pro Tejer. El sector advirtió que se trata de un cambio respecto del reparto histórico entre producción nacional e importaciones.

El escenario se da en medio de la apertura comercial, la apreciación cambiaria y la demora de medidas destinadas a reducir los costos internos. Durante el primer semestre, la producción textil cayó 24,4% interanual y la capacidad instalada se ubicó en 39%.

Caen los insumos

Según Pro Tejer, durante los primeros seis meses del año ingresaron al país 177.356 toneladas de productos textiles y de indumentaria por 911 millones de dólares. En términos interanuales, las compras externas disminuyeron 20% en volumen y 5% en valor.

La caída estuvo concentrada especialmente en los insumos utilizados por la industria nacional. Las importaciones de materias primas retrocedieron 33%, las de hilados 43%, las de tejidos planos 52% y las de tejidos de punto 34%.

Crecen los productos terminados

La situación fue diferente para los productos textiles terminados, que continuaron ingresando en niveles elevados. Las importaciones de indumentaria aumentaron 62% en toneladas y 36% en dólares.

También crecieron las importaciones de confecciones para el hogar, como sábanas y toallas, con un avance del 26% en volumen y del 7% en valor. Para Pro Tejer, estos números reflejan la menor actividad productiva y el exceso de oferta en el mercado interno.

La advertencia del sector

Pro Tejer sostuvo que el escenario productivo local está afectado por la apertura comercial, la desregulación de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real. Además, cuestionó la demora de medidas orientadas a reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad.

La Federación de Industrias Textiles Argentinas también advirtió sobre la subfacturación. Según la entidad, más del 70% de los productos importados ingresa con valores considerablemente inferiores a los antecedentes registrados por el sector.