Las ventas minoristas pyme cayeron un 3% en San Juan durante julio respecto del mismo mes de 2025, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato provincial refleja un nuevo retroceso del consumo y llega después de un junio que había mostrado una mejora en la actividad comercial.

En San Juan, junio fue hasta ahora el único mes positivo, en un escenario en el que el pago del medio aguinaldo tuvo un impacto directo sobre el dinero circulante y permitió un mayor movimiento en los comercios.

El comportamiento fue particularmente significativo porque, a diferencia de otras provincias, el fuerte del aguinaldo correspondiente al sector público sanjuanino se pagó a fines de junio. Ese ingreso extraordinario se trasladó al consumo y ayudó a explicar la mejora registrada durante ese mes.

Sin embargo, ese impulso perdió fuerza durante julio. La menor disponibilidad de dinero después del aguinaldo, sumada al período de vacaciones de invierno, terminó incidiendo sobre las ventas y profundizó la cautela de los consumidores.

Los rubros más golpeados en San Juan

El retroceso no fue igual en todos los sectores. Entre los rubros que sintieron con mayor fuerza la caída del consumo en la provincia aparecen bazar, indumentaria, calzado, materiales de construcción y alimentos, particularmente en supermercados.

La situación muestra un consumidor más cuidadoso a la hora de gastar, que prioriza las compras necesarias y posterga aquellos productos que no considera urgentes.

El escenario también se relaciona con el comportamiento de los bienes durables y de aquellos sectores que dependen de un mayor poder de compra de las familias.

Julio quedó marcado por la falta de impulso del aguinaldo

El comportamiento de las ventas durante junio y julio permite observar el impacto que tuvo el pago del aguinaldo sobre el comercio sanjuanino.

Junio había recibido el impulso del dinero extra que ingresó a los hogares, especialmente a partir del pago realizado a los trabajadores de la administración pública provincial. Ese movimiento se tradujo en un mayor nivel de circulación de dinero y convirtió a ese mes, por ahora, en el único con resultado positivo.

En julio, en cambio, ese efecto extraordinario ya no estuvo presente. A esto se sumó el movimiento propio de las vacaciones de invierno, que pudo favorecer a determinadas actividades, pero no logró compensar la retracción general del consumo.

Un consumidor que mira más antes de comprar

El dato de San Juan se inscribe en un escenario de mayor prudencia de las familias, con presupuestos más ajustados y una tendencia a concentrar los gastos en productos esenciales.

La caída del 3% interanual muestra que el consumo todavía enfrenta dificultades para sostener el nivel de actividad y que los ingresos extraordinarios, como el aguinaldo, pueden generar repuntes puntuales que luego pierden fuerza una vez que ese dinero deja de circular.

Para las pymes comerciales sanjuaninas, el desafío queda puesto ahora en recuperar el movimiento durante los próximos meses, en un contexto en el que el comportamiento de los ingresos familiares continuará siendo determinante para definir el nivel de consumo.