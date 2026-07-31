Leandro Petersen renunció este viernes a su cargo como director de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en medio de las investigaciones que alcanzan al organismo y de las versiones que lo señalan como el supuesto testigo secreto en una causa que se desarrolla en Estados Unidos por presuntos movimientos financieros sospechosos de la empresa TourProdEnter.

Petersen estuvo al frente del área de Marketing durante nueve años y fue uno de los responsables de la expansión comercial de la marca AFA, período en el que se concretaron acuerdos internacionales vinculados con la Selección argentina.

Durante su despedida, compartida junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró que la decisión ya estaba prevista desde hacía tiempo. "Desde hace mucho tiempo veníamos planificando esto. Tengo otros desafíos. Siempre estaré a disposición de AFA. De estos lugares uno nunca se va", expresó.

Más tarde, el ahora exdirector publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, donde hizo un balance de su gestión y agradeció a las autoridades de la entidad.

"Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifiqué en los últimos meses. Durante nueve años, junto a un gran equipo y con más de 120 marcas como socios comerciales, demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación, acuerdos globales y una marca con impacto mundial", escribió.

También dedicó un agradecimiento especial a Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y al Comité Ejecutivo de la AFA, además de reconocer el trabajo realizado junto al cuerpo técnico, los jugadores de la Selección argentina y el resto del personal del organismo.

La salida de Petersen coincide con un escenario de fuertes especulaciones por la investigación que se desarrolla en Estados Unidos sobre presuntas operaciones financieras de la empresa TourProdEnter. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que lo identifique como el testigo reservado mencionado en esa causa.

Según informó TN, otro de los motivos que impulsarían su alejamiento estaría relacionado con un proyecto político dentro del fútbol. De acuerdo con esa versión, Petersen tendría la intención de presentarse como candidato a presidente de Boca Juniors en las elecciones previstas para diciembre de 2027.