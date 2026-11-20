En medio de un escenario donde cada peso cuenta y los comercios sanjuaninos compiten por atraer clientes con promociones y nuevas aperturas, hacer las compras del mes requiere comparar precios entre supermercados tradicionales, cadenas locales y mayoristas.

Según el último relevamiento nacional del índice Changuito Federal (consultora Analytica), una familia tipo en San Juan necesita $960.404 mensuales para llenar el carrito con alimentos y bebidas. Si bien la provincia se ubica entre las tres más económicas del país, la diferencia entre elegir primeras marcas o segundas opciones y aprovechar descuentos bancarios o por bulto puede representar un ahorro superior al 25% en el ticket final.

Los rubros donde más se nota la brecha de precios

• Carnes y lácteos: Siguen liderando el peso del gasto semanal de las familias sanjuaninas. En los mostradores locales, el kilo de asado oscila entre los $14.000 y $18.000 y la blanda ronda los $16.500, por lo que muchos consumidores vuelcan la compra hacia el pollo ($4.000 a $4.200 el kilo) o cortes de cerdo ($8.500 a $9.000). En lácteos, el litro de leche de primera marca ya pisa los $2.400, haciendo clave las ofertas de días específicos.

• Almacén, frescos y secos: Productos como aceite, yerba, arroz, fideos y azúcar presentan diferencias marcadas según el formato de venta y las promociones por cantidad en mayoristas. En frescos, caminar hacia ferias como el Mercado de Abasto permite conseguir básicos como papa o cebolla entre $800 y $1.500 el kilo, y el maple de 30 huevos entre $5.000 y $6.000.

• Limpieza e higiene personal: Es el rubro con mayor dispersión de valores entre autoservicios de barrio y grandes superficies, donde un mismo detergente puede variar entre $2.300 y $2.750 según la cadena y el descuento aplicado.

De cara a la segunda quincena de noviembre, los comerciantes locales señalan que el consumidor sanjuanino prioriza las compras fraccionadas y busca cada vez más las promos con billeteras virtuales para estirar el presupuesto mensual.