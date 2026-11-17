El hombre oriundo de Caucete identificado con las iniciales S.E.O., de 34 años, aceptó su responsabilidad penal por someter sexualmente a su hijastra durante casi ocho años y recibió una condena de 8 años de prisión efectiva. El acuerdo de juicio abreviado se concretó este martes en Tribunales, justo antes del inicio del debate oral y público, gracias a las gestiones de su abogada María Filomena Noriega y la fiscal Valentina Bucciarelli de la UFI ANIVI.

La resolución judicial contó con la participación del ayudante fiscal y fue presentada ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Javier Figuerola en la presidencia, Mariano Carrera y Sergio López Martí como vocales. Los magistrados decidieron homologar el convenio entre las partes y dictar la sentencia condenatoria, resguardando la identidad completa del imputado para proteger la integridad de la menor víctima.

Con esta resolución alternativa, el condenado logró reducir significativamente la pena pretendida por el Ministerio Público Fiscal, organismo que había llegado a la instancia de debate solicitando 17 años de cárcel. Tras conocerse el fallo definitivo, el sujeto continuará alojado en las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial, establecimiento donde ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva desde el mes de junio pasado.

El expediente penal tuvo su origen en junio de 2026, momento en que una docente de la adolescente radicó la denuncia correspondiente tras escuchar el relato de la alumna en el ámbito escolar. Por aquel entonces la víctima tenía 13 años y se animó a contar el calvario que atravesaba en su entorno íntimo, lo que activó de inmediato los protocolos de intervención judicial.

Según la reconstrucción de los hechos efectuada por la fiscalía durante la investigación penal preparatoria, los ataques contra la integridad sexual comenzaron cuando la niña tenía apenas entre 4 y 5 años. Las agresiones se prolongaron de manera reiterada a lo largo del tiempo, registrándose también graves episodios cuando la menor contaba con entre 11 y 13 años de edad.

La acusación fiscal determinó que los delitos se perpetraron en distintos domicilios ubicados en el departamento Caucete, lugares donde la víctima convivía con su madre y el ahora condenado. El hombre se aprovechó de esa convivencia diaria y del vínculo de confianza familiar para someterla, recurriendo además a constantes amenazas para silenciar a la menor y evitar ser descubierto.

Aunque en la etapa previa al juicio oral la defensa cuestionó la existencia de los abusos vinculando la denuncia a un conflicto familiar, las pruebas reunidas por la UFI ANIVI resultaron determinantes. Entre los elementos clave del legajo figuraron la declaración en Cámara Gesell, pericias psicológicas, el examen médico legal, documentación del vínculo y los testimonios de la docente, la madre y el entorno cercano.