La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente de conflicto con el movimiento sindical. Mientras varios gremios advierten que la reglamentación del Decreto 407/2026 provocará una fuerte caída en los recursos con los que financian servicios para sus afiliados, desde los sindicatos estatales aseguran que el escenario no será el mismo para todos.

La preocupación surgió luego de que el Gobierno estableciera un nuevo esquema para los aportes previstos en los convenios colectivos. A partir de ahora, los descuentos no podrán superar el 2% y deberán calcularse sobre el sueldo básico del trabajador, dejando de tomar como referencia la remuneración total, como ocurría en numerosos convenios.

Para el secretario general del Soeesit San Juan, Marcelo Trujillo, el cambio reducirá entre un 50% y un 60% la recaudación sindical.

"La nueva ley prevé que solamente el empleador puede descontarle al empleado hasta el 2%. Antes era del sueldo conformado y ahora es del sueldo básico nada más. Imagínense cómo va a bajar la recaudación de los sindicatos."

Como ejemplo, explicó que un trabajador puede percibir un salario cercano al millón de pesos, aunque su sueldo básico ronde entre los 450.000 y 500.000 pesos.

"Ese 2% ya no es sobre un millón, sino sobre esos 450 o 500 mil pesos. Por eso estimamos que la recaudación caerá entre un 50% y un 60%."

Según el dirigente, la reducción alcanzará no solo a la cuota sindical, sino también a fondos compensadores, cajas mutuales y otros aportes convencionales que sostienen una amplia red de prestaciones. Además, confirmó que distintos gremios ya presentaron medidas cautelares para intentar frenar la aplicación de la reglamentación.

Trujillo advirtió que la menor recaudación obligará a revisar numerosos servicios que hoy reciben los afiliados. "Muchos gremios van a tener que empezar a decidir qué servicios sostienen y cuáles no." También sostuvo que podrían verse afectadas las mutuales, las cajas compensadoras y otros beneficios para trabajadores y jubilados.

"Vamos a ver campings cerrados. Ya se están vendiendo hoteles de algunos sindicatos para tratar de paliar la situación y bajar costos."

Sin embargo, el secretario adjunto de UPCN San Juan, Gabriel Pacheco, planteó que el impacto no será igual en todos los sectores. Explicó que los gremios estatales tienen un esquema distinto de funcionamiento y que los cambios previstos por la reforma laboral no afectan de la misma manera los recursos con los que financian los servicios para sus afiliados.

En paralelo, el delegado regional de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, aseguró que las modificaciones en las relaciones laborales generaron un efecto inesperado: el crecimiento de las afiliaciones sindicales durante los últimos meses. "El dato marca que los laburantes se dieron cuenta de la necesidad de contar con las coberturas sindicales."

De esta manera, mientras una parte del sindicalismo advierte sobre una fuerte pérdida de recursos y la posibilidad de reducir prestaciones para sus afiliados, otros gremios consideran que el impacto será más acotado e, incluso, destacan un mayor acercamiento de los trabajadores a las organizaciones sindicales en un contexto de cambios en la legislación laboral.