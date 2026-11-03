Los bonos soberanos argentinos en dólares comenzaron la rueda de este martes 3 de noviembre con nuevas bajas y el riesgo país se ubicó en 808 puntos básicos. El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba del 0,4%, en una jornada marcada por la atención de los mercados sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos.

En las primeras operaciones, la mayoría de los títulos argentinos registró pérdidas superiores al 1%. Los retrocesos más pronunciados se observaron en los bonos de mayor plazo: los Globales GD38 y GD46 cayeron un 2%, mientras que el GD41 perdió un 1,9%.

Un indicador en niveles elevados

Con las últimas variaciones, el riesgo país alcanzó las 808 unidades, un nivel que no registraba desde el 24 de octubre de 2025, antes de las elecciones legislativas nacionales que dieron como ganador al oficialismo. El indicador ya había experimentado un salto del 2,3% al inicio de la semana.

El desempeño de los activos locales se dio en un contexto internacional adverso, con presión sobre las acciones tecnológicas y volatilidad en Wall Street. Durante la jornada previa, el Nasdaq Composite cayó un 1,1% y el S&P 500 retrocedió un 0,5%, mientras que el Dow Jones avanzó un 0,41%.

La atención puesta en Estados Unidos

Las elecciones legislativas estadounidenses concentraron la atención de los inversores por su posible impacto en el escenario político y económico internacional. El resultado definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso y el margen de acción que tendrá el presidente Donald Trump durante la segunda parte de su mandato.

Según el análisis citado por Ámbito, el mercado también sigue de cerca las posibles consecuencias de un cambio en la composición del Congreso para la política económica estadounidense y su relación con Argentina.