Los bonos argentinos en dólares registraron subas este miércoles 18 de noviembre, aunque el riesgo país se mantuvo por encima de los 850 puntos básicos. La atención de los inversores estuvo puesta en el debate legislativo de cara a las elecciones de 2027 y en el contexto internacional, con la presentación de resultados de Nvidia.

La mejora de los títulos soberanos se produjo luego de varias jornadas de volatilidad en los mercados. Sin embargo, el indicador elaborado por JP Morgan continuó en niveles elevados, reflejando la cautela de los inversores frente a los activos argentinos.

Entre los factores locales que siguieron de cerca los operadores estuvo el debate en el Congreso por la reforma electoral y la posible suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El apoyo del PRO al proyecto del oficialismo mejoró las expectativas sobre su aprobación, aunque las negociaciones legislativas continuaban.

La reforma electoral, bajo la mirada del mercado

El nuevo borrador de la iniciativa plantea suspender las PASO por única vez, en lugar de eliminarlas definitivamente. También contempla habilitar listas colectoras para que distintas fuerzas provinciales puedan acompañar una misma fórmula presidencial y mantener sus propias listas legislativas.

La Comisión de Asuntos Constitucionales había pasado a un cuarto intermedio para continuar las negociaciones y reunir los respaldos necesarios. La posibilidad de avanzar con cambios en las reglas electorales se convirtió así en uno de los temas políticos observados por los inversores.

Otro dato económico que impactó en las expectativas fue el aumento del 1,6% de los precios mayoristas durante octubre. El indicador mostró una desaceleración frente a septiembre y acumuló una suba del 24,8% en los primeros diez meses de 2026.

Nvidia también concentró la atención internacional

En el plano externo, los inversores siguieron los resultados de Nvidia, una de las compañías tecnológicas de mayor peso en Wall Street. La empresa informó ingresos por u$s115.800 millones durante su tercer trimestre fiscal, un crecimiento interanual del 103% y por encima de los u$s109.100 millones que esperaba el mercado.

La ganancia ajustada por acción fue de u$s2,68, frente a los u$s2,48 previstos por los analistas. Además, la compañía proyectó ingresos récord, un dato que podría influir en el desempeño de los mercados internacionales y en el apetito por activos de riesgo.

La evolución de los bonos argentinos continuará condicionada por la combinación de factores económicos y políticos locales, junto con el comportamiento de los mercados internacionales. Por ahora, la recuperación de los títulos en dólares no fue suficiente para que el riesgo país perforara la barrera de los 850 puntos básicos.