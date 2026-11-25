El Gobierno provincial confirmó que los haberes correspondientes a noviembre estarán acreditados en los cajeros automáticos desde el sábado. Los salarios incluirán un aumento del 2,2%, equivalente a la variación del IPC de octubre de 2026.

Los empleados de la Administración Pública Provincial de San Juan tendrán acreditados sus haberes correspondientes a noviembre el próximo sábado 28. Así lo informó el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, que confirmó la fecha de pago para los trabajadores estatales.

Los salarios de este mes llegarán con un incremento del 2,2%, porcentaje equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre de 2026.

De esta manera, los agentes públicos percibirán la actualización salarial prevista para este período, que toma como referencia el último índice de inflación informado.

Desde el Gobierno provincial recordaron que los cajeros automáticos funcionan durante las 24 horas, por lo que los trabajadores podrán retirar sus haberes una vez que se encuentren acreditados.

Además, continúa vigente la posibilidad de realizar extracciones de dinero con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y otros comercios de la provincia que cuenten con el servicio Extra Cash de Visa.