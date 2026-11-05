Los gremios docentes destacaron avances, pero esperan la decisión de las bases

El Gobierno de San Juan presentó una nueva propuesta salarial a los gremios docentes, luego de una extensa reunión paritaria que terminó durante la madrugada. Tras el encuentro, Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, y Adrián Ruiz, representante de AMET, dieron su opinión a DIARIO HUARPE sobre el ofrecimiento: reconocieron avances en la negociación, aunque dejaron en claro que todavía hay aspectos con los que no están completamente conformes. Ambos sindicatos llevarán la propuesta a sus bases antes de definir una respuesta.

Uno de los puntos que destacaron fue la incorporación de enero en el esquema de actualización salarial. La oferta contempla que el valor índice se ajuste de acuerdo con los IPC de noviembre y diciembre, además de establecer un 1,5% para enero de 2027. Para Quiroga, se trata de una mejora respecto del planteo anterior, que no contemplaba ese último mes.

"Después de un arduo debate pudimos llegar a que se incorporen los IPC de noviembre y diciembre y un 1,5% para enero. Nos costó mucho conseguir que ese mes estuviera contemplado porque siempre queda desfasado y después tenemos que discutir cómo recuperarlo", explicó la secretaria general de UDAP.

Sin embargo, la dirigente también expresó sus reparos sobre la utilización de la inflación oficial como referencia para los incrementos. Según manifestó, los porcentajes no siempre representan los gastos que deben afrontar los trabajadores.

"Nosotros hemos señalado muchas veces que este IPC no coincide con lo que estamos viviendo con nuestros sueldos. Que sea del 1,5%, del 1,8% o del 2% no necesariamente representa lo que estamos gastando", sostuvo.

La decisión quedará en manos de los docentes

Quiroga confirmó que UDAP realizará un plenario de delegados escolares para analizar el ofrecimiento. El acta de la reunión ya fue difundida entre los representantes de las escuelas, que comenzaron a conversar con sus compañeros para conocer las distintas posturas.

"Como lo venimos haciendo, la propuesta se va a consultar en el plenario. Los delegados están hablando con sus compañeros y allí se decidirá qué vamos a hacer. La última palabra la tienen los docentes", remarcó. La fecha del encuentro todavía no estaba confirmada, aunque podría realizarse durante la próxima semana.

Por su parte, Adrián Ruiz explicó que AMET también trasladará la propuesta a sus delegados, aunque reconoció que el gremio había llevado otros reclamos a la mesa de negociación.

"Habíamos solicitado mejoras en distintos puntos, conectividad y otras cuestiones que nos habían planteado los compañeros. También conseguimos que enero no quedara sin un aumento, como había sucedido anteriormente. Esta es la oferta final que hizo el Gobierno y es la que vamos a consultar con los docentes", señaló.

El representante de AMET destacó que la actualización del valor índice según la inflación tendrá incidencia en otros componentes del salario, como el radio, la antigüedad y los códigos A-56 y E-66. Por ese motivo, explicó que el impacto será diferente de acuerdo con la situación laboral de cada docente.

"Si el IPC da un 2%, ese porcentaje se incorpora al valor índice y después se multiplica para determinar el básico. De esta manera, no quedamos sujetos a un porcentaje fijo del 1,5%", detalló.

Bonos y el salario remunerativo

Otro de los puntos sobre los que se pronunció Ruiz fue la posibilidad de que el Gobierno otorgue un bono a los empleados públicos. Desde AMET sostienen que cualquier mejora debería incorporarse directamente al recibo de sueldo y tener carácter remunerativo.

"Los docentes necesitan una mejora, pero un bono se paga por fuera del salario y no tiene impacto en las jubilaciones. Nosotros siempre planteamos que todo esté dentro del recibo de sueldo, porque queremos que los aumentos sean remunerativos", afirmó.