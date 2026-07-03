Los gremios docentes se encaminan a rechazar la propuesta salarial

La paritaria de educación en San Juan sufrirá una prórroga inevitable debido a que el ofrecimiento del Ejecutivo provincial no conformó a las bases. Dos de las tres organizaciones gremiales ya definieron formalmente su postura negativa, mientras que la tercera transita el mismo camino de desaprobación.

El Ejecutivo provincial puso sobre la mesa subas bimestrales del 2% al básico para los meses de agosto, octubre y diciembre, sumado a la continuidad de la cláusula de revisión según el índice inflacionario que ya funcionó en la primera mitad del año. La disconformidad sindical radica en que no se estipuló ningún beneficio para julio y en que los montos estipulados resultan escasos.

Por votación unánime en un plenario de delegados, UDAP descartó la oferta por calificarla como insuficiente. En sintonía, AMET argumentó que la propuesta cubre el segundo semestre dejando afuera a julio y que los porcentajes no logran recomponer el salario.

Por su parte, UDA recibió mandatos hasta las 12.30, pero sus autoridades admitieron que los relevamientos en más de 80 delegados exponen “un sentimiento general de profunda desilusión” porque se esperaba un mayor reconocimiento a la tarea de educar y la oferta terminó provocando desencanto.

Las respuestas formales se entregarán este viernes a las 14 en una mesa de diálogo que no clausurará la paritaria. El debate continuará durante la semana entrante, favorecido por el clima social en torno al partido del seleccionado nacional de fútbol.