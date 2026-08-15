El poder adquisitivo de las y los trabajadores del sector privado formal registró en junio una nueva baja, de 0,9%, con lo cual se situó en niveles inferiores a los de noviembre de 2023, según reveló un informe oficial. Este retroceso se suma a la tendencia previa, ya que la variación profundiza la contracción observada en mayo, que había alcanzado el 2,9%.

La evolución de los ingresos muestra que el salario medio real cayó por debajo de los registros de hace dos años, producto de la inflación persistente contrastada con las paritarias pisadas por el Gobierno Nacional. Tras un período de estabilidad, el salario medio real de junio de 2026 se ubicó un 0,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

La situación se explica porque el salario nominal desaceleró su crecimiento en mayor medida que el Índice de Precios al Consumidor (IPC); especialmente, considerando que el aumento nominal en abril y mayo solo alcanzó el 1,0% frente al 2,1% registrado en los meses previos. Los datos corresponden al informe Panorama mensual del Trabajo Registrado, elaborado por el Ministerio de Capital Humano sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y procesado por la Agencia Noticias Argentinas.

Paritarias pisadas, dinámica contractiva

El informe detalla que las remuneraciones fijadas por convenios colectivos también tuvieron una “dinámica contractiva”, reduciéndose un 0,7% en términos reales en la serie sin estacionalidad durante el último bimestre. A pesar de la desaceleración de la inflación, los ajustes salariales nominales no alcanzaron para compensar la suba de precios en el promedio general.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo en declaraciones recientes que el crecimiento económico requiere impulsar la inversión para terminar “incrementando la productividad, los salarios reales y el crecimiento”.

Heterogeneidad por sectores

No obstante, los datos del SIPA reflejan una marcada heterogeneidad entre los convenios colectivos. Mientras sectores como Encargados de edificio (+5,9%) y Camioneros (+3,1%) lograron mejoras en el último período evaluado, otros rubros sufrieron caídas pronunciadas.

En el extremo inferior de la medición, diversas actividades industriales y comerciales presentan retrocesos de dos dígitos en términos interanuales. Los sectores más afectados por la pérdida de capacidad de compra son Textiles (-12,6%), Metalúrgicos (-12,4%) y Comercio (-11,0%). Esta dispersión evidencia que solo un grupo reducido de convenios logró cerrar acuerdos nominales por encima de la inflación.