La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada nacional de lucha de 48 horas para el jueves 3 y viernes 4 de septiembre, con medidas que alcanzarán a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en más de 27 aeropuertos del país. La protesta incluirá paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Durante esos períodos se mantendrán únicamente los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

En San Juan, la medida se inscribe dentro del conflicto nacional que el gremio mantiene con el Gobierno por reclamos salariales, laborales y presupuestarios. El alcance concreto sobre las operaciones comerciales dependerá de la organización de cada aeropuerto y de las compañías aéreas.

Qué reclama ATE

El sindicato sostiene que existe un incumplimiento de acuerdos salariales alcanzados en paritarias. Según ATE, desde enero no se habrían abonado determinados adicionales salariales acordados y tampoco se habría reabierto la negociación sectorial.

A este reclamo se suma la preocupación por las condiciones laborales y por el financiamiento de las áreas que cumplen tareas operativas y de fiscalización dentro del sistema aeroportuario nacional.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó el deterioro de los salarios y advirtió que las remuneraciones no se corresponden con las responsabilidades que tienen los trabajadores del sector.

El impacto en los vuelos

La protesta no contempla una paralización completa de la actividad aérea durante las 48 horas. El esquema anunciado concentra las medidas en determinados horarios, aunque durante esas franjas podrían registrarse demoras, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos comerciales.

Entre los principales puntos alcanzados se encuentran el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, además de terminales aeroportuarias distribuidas en distintas provincias.

ATE sostiene que la medida fue comunicada con anticipación para permitir que las autoridades y las empresas puedan adoptar las previsiones necesarias frente a posibles alteraciones en los servicios.

El reclamo por el sistema aeroportuario

El conflicto también incluye cuestionamientos sobre los recursos destinados a las áreas operativas y de fiscalización. En particular, el gremio reclama financiamiento para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para los sectores encargados de fiscalizar las operaciones.

ATE también planteó observaciones respecto de las obras que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El sindicato sostiene que la falta de actualización presupuestaria podría generar dificultades para garantizar los recursos y herramientas necesarios para las tareas vinculadas al funcionamiento de la terminal.

Un conflicto que puede continuar

Desde el gremio señalaron que los reclamos centrales son tres: el pago de los adicionales salariales acordados, la reapertura de la paritaria sectorial y el financiamiento de las áreas operativas y de fiscalización.

Aguiar advirtió que, si no se genera una instancia de diálogo con respuestas concretas, el conflicto podría profundizarse y extenderse más allá de las 48 horas previstas.

La medida forma parte de un escenario de tensión entre ATE y el Gobierno nacional por la situación salarial y laboral de los trabajadores de la administración pública. En el caso de ANAC, el gremio busca que sus reclamos sean atendidos antes del inicio de la jornada de protesta.



