Los gremios docentes de San Juan llegarán a la reunión paritaria del lunes 2 de noviembre con el objetivo de conseguir una recomposición salarial que supere una actualización atada exclusivamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Daniel Persichela, representante de UDAP; Adrián Ruiz, secretario general de AMET; y Karina Navarro, secretaria general de UDA, anticiparon sus posiciones a DIARIO HUARPE y coincidieron en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los sindicatos esperan escuchar primero la propuesta del Gobierno provincial, pero adelantaron que buscarán discutir los incrementos con una referencia que permita recuperar el valor real de los salarios. En ese planteo, la inflación núcleo aparece como un parámetro para negociar los aumentos hasta fin de año.

Desde UDAP, Persichela anticipó que el gremio no aceptaría una actualización vinculada exclusivamente al IPC. “El 2 de noviembre abrimos la paritaria para negociar hasta fin de año. Seguramente no se aceptará que las actualizaciones se realicen por IPC, ya que con ello no existe una recuperación del poder adquisitivo real de los salarios docentes”, afirmó.

Por su parte, AMET llegará con un reclamo concreto. Su secretario general, Adrián Ruiz, descartó la posibilidad de pedir un bono o una suma no remunerativa y adelantó que el sindicato pretende un aumento mínimo del 6% hasta fin de año.

“AMET no busca bono ni suma no remunerativa”, sostuvo Ruiz. Según explicó, ese porcentaje es el que consideran necesario para sostener el poder adquisitivo. El gremio aguarda la convocatoria para retomar la discusión salarial y definir la pauta para los últimos meses de 2026.

UDA, en tanto, insistirá con un reclamo que considera pendiente desde el inicio de la actual gestión provincial. Su secretaria general, Karina Navarro, anticipó que presentará formalmente el planteo por la pérdida del valor índice y el impacto acumulado desde diciembre de 2023, incluido un 25,5% que el sindicato considera adeudado por el Ejecutivo provincial.

Navarro atribuyó el deterioro de los salarios a los meses de congelamiento y a una recomposición que, según sostuvo, no logró acompañar de manera efectiva la inflación. Además, adelantó que solicitarán que el reclamo quede asentado en el acta paritaria, como respaldo documentado y garantía de transparencia.

La dirigente también explicó que UDA escuchará la propuesta oficial y sumará las mociones que surjan de las consultas con sus delegados. Luego, las alternativas serán trasladadas a las bases para que los docentes las evalúen y definan una posición.

La inflación núcleo se perfila como una referencia de la discusión. A diferencia del IPC general, que mide la variación de los precios de toda la canasta de consumo, este indicador excluye los bienes y servicios estacionales y aquellos cuyos precios están regulados. Los gremios buscarán una recomposición que recupere el poder adquisitivo, teniendo en cuenta la evolución de los precios y los aumentos salariales ya otorgados.

La negociación se desarrollará en el marco de la revisión acordada en la paritaria anterior, que establece comparar la inflación acumulada hasta octubre con los aumentos aplicados sobre el conjunto de los componentes del salario docente. Si la inflación supera las subas otorgadas, la diferencia deberá incorporarse a la propuesta que comenzará a regir desde noviembre.

El acuerdo anterior contempló actualizaciones en distintos componentes salariales entre julio y octubre, con incrementos del 3% en el valor índice en agosto y otro 3% en octubre, además de cambios en adicionales y conectividad. La última actualización se reflejará en los haberes que los docentes tendrán acreditados el 31 de octubre.

Para el cargo testigo de maestro de grado de jornada simple, el salario provincial neto garantizado llegará en octubre a $943.999,87, con el concepto Nueva Conectividad San Juan incluido.

La reunión del lunes 2 de noviembre, prevista para las 15, será determinante para discutir los salarios hasta fin de año. Aunque los gremios llevarán reclamos particulares, coinciden en que la negociación debe contemplar la pérdida del poder adquisitivo y no limitarse a una actualización automática por el IPC.