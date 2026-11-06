Después de casi dos años de permanecer frenado en el Congreso, el proyecto para prevenir la ludopatía infantil y regular las apuestas online podría volver a la agenda del Senado. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este viernes que buscarán tratar la iniciativa durante las próximas semanas, en respuesta a un reclamo que viene creciendo desde distintos sectores de la sociedad.

"La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites", publicó la senadora en sus redes sociales.

El anuncio se produjo en la antesala de la llegada del papa León XIV a la Argentina y después de reiterados pedidos de la Iglesia para que la iniciativa no pierda estado parlamentario. La postura de Bullrich representa un giro en el comportamiento del oficialismo, que durante casi dos años no habilitó el avance de una propuesta que ya cuenta con media sanción de Diputados.

El proyecto fue aprobado el 27 de noviembre de 2024 y girado a la Cámara alta con el objetivo de establecer herramientas de prevención y protección para niños y adolescentes frente a las plataformas de apuestas y juegos de azar online. Sin embargo, desde entonces no consiguió avanzar hacia un dictamen que permitiera discutirlo en el recinto.

El calendario legislativo agrega presión. La próxima semana tendrá una actividad prácticamente nula por los feriados vinculados a la visita papal y el Día del Empleado Legislativo. Así, quedarán apenas las últimas dos semanas de noviembre para intentar darle tratamiento durante el período ordinario. Si no se concreta, su continuidad dependerá de que el Poder Ejecutivo incluya el tema en una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias, antes de su caducidad formal en marzo de 2027.

La demora también generó cuestionamientos de los sectores que impulsaron la iniciativa. Durante 2025, la senadora peronista Lucía Corpacci, entonces presidenta de la comisión de Salud, había convocado reuniones informativas con especialistas. No obstante, el oficialismo no mostró voluntad de avanzar en un plenario de las comisiones necesarias para emitir dictamen.

Actualmente, las tres comisiones que deben intervenir están presididas por representantes de LLA: Ivanna Arrascaeta en Salud, Nadia Márquez en Legislación General y Gonzalo Guzmán Coraita en Justicia y Asuntos Penales.

En mayo de este año, el Gobierno nacional también había presentado un proyecto propio sobre la problemática, aunque tampoco llegó a ser tratado. Desde la Coalición Cívica cuestionaron esa iniciativa al considerar que buscaba proteger el negocio de las apuestas online legales, en lugar de avanzar con mayores restricciones y herramientas de prevención.

La diputada nacional de ese espacio, Mónica Frade, una de las principales impulsoras del debate en la Cámara baja, respondió al anuncio de Bullrich con fuertes cuestionamientos por la demora. "En dos años que eso duerme en el Senado, muchas vidas hubiéramos preservado", expresó. Además, planteó que el debate enfrenta dos intereses: "Es salud mental vs. recaudación. Elijo lo primero".

El reclamo también llegó desde la Conferencia Episcopal Argentina, que junto a especialistas volvió a pedirles a Victoria Villarruel y a los integrantes del Senado que no dejen caer la iniciativa. Durante los últimos meses, la Iglesia envió cartas y comunicaciones para reclamar que se retome el tratamiento y se concrete una respuesta legislativa frente a una problemática que afecta cada vez a más chicos y adolescentes.

Con el anuncio de Bullrich, el proyecto vuelve a tener una posibilidad de avanzar, aunque todavía resta que se traduzca en una convocatoria concreta de las comisiones y en un acuerdo para llevarlo al recinto. Después de casi dos años de espera, el desafío para el Senado será transformar un reclamo social sostenido en una ley.