El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este martes al escenario que el Gobierno espera para el dólar durante 2027 y aseguró que no contempla un período de fuerte volatilidad cambiaria. Sin embargo, aclaró que el equipo económico se prepara ante la posibilidad de que ese escenario finalmente se presente.

“No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”, afirmó Caputo durante una exposición ante empresarios.

La definición se produjo en la antesala de un año electoral y en un contexto en el que el mercado sigue de cerca la evolución del dólar, las reservas y el financiamiento del Gobierno.

Qué dijo Caputo sobre el dólar

El funcionario sostuvo que el programa económico que lleva adelante la administración de Javier Milei está orientado a generar dólares y previsibilidad para las empresas.

“Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir. Este es un modelo duradero que hay que apoyarlo”, señaló Caputo.

Según su planteo, la generación de divisas permitiría reducir la incertidumbre vinculada al tipo de cambio y sostener el esquema económico durante los próximos años.

La mirada del ministro coincide con otras definiciones que realizó recientemente sobre 2027. A mediados de septiembre, Caputo había anticipado que el proyecto de Presupuesto contempla un cuarto año consecutivo de superávit financiero y fiscal.

La preparación ante una eventual volatilidad

Aunque Caputo descartó que el Gobierno espere un escenario de fuertes movimientos cambiarios durante 2027, su declaración incluyó una segunda parte: el equipo económico trabaja como si esa posibilidad pudiera concretarse.

De esta manera, el ministro diferenció entre el escenario que proyecta oficialmente y las medidas de preparación frente a una eventual turbulencia en el mercado cambiario.

“Nos preparamos como si fuera a pasar”, remarcó al explicar la estrategia oficial.

Críticas a quienes plantean una devaluación

Durante su exposición, Caputo también cuestionó a quienes reclaman una devaluación y utilizó una expresión particularmente dura para referirse a ese sector.

“Son momias que quieren una Argentina pobre”, afirmó el ministro.

El funcionario defendió, en contraposición, la continuidad del esquema económico actual y sostuvo que el modelo busca generar condiciones de previsibilidad para favorecer las inversiones.

Las declaraciones se produjeron horas antes de que Caputo viaje a París junto al presidente Javier Milei para participar de una nueva edición de Argentina Week, actividad que tiene entre sus objetivos promover inversiones y fortalecer los vínculos económicos con empresarios e inversores.