El patrimonio del ministro de Economía, Luis Caputo, registró un incremento nominal del 64,6% al cierre de su segundo año de gestión, alcanzando un total de $19.509 millones según su última declaración jurada oficial.

El monto supera ampliamente los $11.851 millones informados un año antes, consolidando una tendencia de crecimiento patrimonial que ubica al titular del Palacio de Hacienda entre los funcionarios con mayor caudal de bienes declarados en el Gabinete nacional.

Medido en moneda estadounidense, el patrimonio de Caputo al 31 de diciembre de 2025 equivale a unos US$ 13,1 millones —tomando la cotización oficial del Banco Nación—. En contraste, el ejercicio anterior equivalía a unos US$ 11,2 millones al tipo de cambio oficial o US$ 9,7 millones al dólar paralelo.

Esto se traduce en una variación en dólares de entre un 17% y un 35%, dependiendo del parámetro cambiario considerado para el año previo, período que aún operaba bajo restricciones cambiarias.

El eje central de la declaración jurada radica en la radicación de sus activos: el funcionario declaró nueve depósitos en el exterior que totalizan aproximadamente $12.422 millones.

El activo más pesado corresponde a una cuenta corriente en dólares en Estados Unidos valuada en 11.738millones(casiUS 8 millones), complementada por otros ocho depósitos internacionales por 683millones(unosUS 460 mil).

Al sumar los depósitos fuera del país y su participación accionaria en la firma Ancora Investments LP, Caputo acumula unos $13.311 millones en el extranjero. De esta manera, el 68% de su patrimonio total se encuentra radicado fuera del país, una proporción levemente superior a la registrada al finalizar el primer período de gestión libertaria.

Cabe señalar que, conforme a los criterios vigentes en materia de declaraciones juradas, los montos asentados responden a parámetros fiscales —especialmente en inmuebles y vehículos— y no necesariamente reflejan el valor de mercado actual de dichos bienes.

Fuente: Chequeado.com