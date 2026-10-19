El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron un tenso cruce durante el primer debate presidencial televisivo antes de la segunda vuelta electoral del 25 de octubre. Uno de los momentos más destacados del encuentro ocurrió cuando Lula cuestionó a su rival por su afinidad con el modelo económico del mandatario argentino, Javier Milei, y le preguntó si pensaba aplicar un ajuste similar en caso de llegar al Gobierno.

“¿Ya le pediste prestada la motosierra a Milei?”, lanzó Lula, en referencia al símbolo que el presidente argentino utiliza para representar su política de reducción del gasto público.

El intercambio se produjo en un debate transmitido por la cadena Band, en el que ambos candidatos también se acusaron mutuamente de corrupción y discutieron sobre seguridad, economía y política exterior.

Flávio Bolsonaro respondió con críticas a Lula

El senador del Partido Liberal evitó responder de manera directa si adoptaría el programa económico de Milei y desvió la discusión hacia los vínculos internacionales del mandatario brasileño. En particular, cuestionó sus relaciones con los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Daniel Ortega, en Nicaragua.

Flávio Bolsonaro también apuntó contra la gestión del Partido de los Trabajadores (PT) y sostuvo que los gobiernos de izquierda dejaron problemas económicos que luego debieron afrontar administraciones de derecha.

Lula, por su parte, defendió su gestión y cuestionó las propuestas de su adversario. La discusión escaló con interrupciones, ironías y acusaciones personales, en un encuentro en el que las propuestas concretas tuvieron menos espacio que los ataques entre ambos.

Corrupción y seguridad, otros ejes del debate

La corrupción fue otro de los principales temas de la confrontación. Flávio Bolsonaro cuestionó al presidente por las investigaciones que involucran a su hijo, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha. Lula respondió con referencias a las causas y los vínculos financieros que afectan al entorno de su rival.

En materia de seguridad, el senador prometió endurecer las medidas contra el crimen organizado y planteó clasificar a determinadas facciones criminales como organizaciones narcoterroristas. Lula defendió las iniciativas de su Gobierno y cuestionó el enfoque de su adversario.

El debate se desarrolló a una semana del balotaje previsto para el domingo 25 de octubre, en un escenario electoral ajustado. Ambos candidatos buscaron reforzar sus posiciones ante los votantes, aunque el encuentro estuvo marcado principalmente por las acusaciones cruzadas y las provocaciones.

La referencia a Milei volvió a colocar a la Argentina en el centro de la campaña brasileña y expuso las diferencias entre los modelos económicos que defienden los dos postulantes.