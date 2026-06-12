El presidente de la Junta Departamental de Concepción del Partido Justicialista, Rogelio Mallea, analizó el presente del peronismo sanjuanino y aseguró que el espacio atraviesa una etapa de transición en la que distintos dirigentes buscan consolidar liderazgos de cara a los próximos desafíos electorales. Durante una entrevista en el programa El Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, sostuvo que el partido debe adaptarse a un nuevo escenario político y abandonar viejas prácticas para volver a ser una alternativa de poder.

Al referirse a la situación del justicialismo tras la derrota electoral, Mallea consideró que tanto a nivel nacional como provincial se vive un cambio de etapa. “El peronismo nacional está teniendo sus complejidades fruto de la crisis que genera una derrota electoral. Lo mismo a nivel provincial, porque son cierres de ciclo generalmente abren otros ciclos que hay que saber leer”, expresó.

Para el dirigente, ese proceso no implica necesariamente el reemplazo de referentes históricos, sino una adecuación de estrategias y objetivos. “Significa tener misiones nuevas, diagnósticos nuevos y metodologías nuevas en el proceso de construcción de retorno al poder”, afirmó.

Los nombres que aparecen en el PJ

Consultado sobre quiénes encarnan hoy los principales liderazgos dentro del justicialismo sanjuanino, Mallea evitó señalar una única conducción y describió un escenario más amplio.

“Hay varios liderazgos. Hay liderazgos más fuertes, hay liderazgos más débiles”, respondió cuando se le preguntó si existía una figura capaz de unificar al espacio.

Entre los dirigentes que mencionó aparecen los exgobernadores José Luis Gioja y Sergio Uñac, a quienes consideró actores centrales dentro de la estructura partidaria. Incluso defendió la proyección nacional del actual senador nacional.

“No es malo que Sergio busque una posibilidad y una visualización dentro del escenario nacional”, sostuvo al referirse a la intención de Uñac de construir una candidatura presidencial. Más adelante agregó: “Tiene una experiencia que a uno le da cierta solvencia para decir que puede estar en condiciones de gobernar”.

Sin embargo, uno de los nombres que destacó especialmente fue el del diputado nacional Cristian Andino, ganador de las elecciones legislativas de 2025.

“Sin duda alguna, la victoria del año pasado lo pone al diputado Andino en un papel de extremo protagonismo”, afirmó. Además, valoró que “ha entendido claramente cuál es el método que el justicialismo busca para representar intereses provinciales”.

Mallea también incluyó entre las figuras con peso político al actual intendente de Pocito: “Tampoco lo voy a dejar afuera a un gran intendente y un gran funcionario abocado en el servicio público como es Fabián Aballay”, señaló.

Durante la entrevista también mencionó a los intendentes Emilio Gramajo y Sergio Munisaga. Si bien evitó ubicarlos entre los principales protagonistas del momento, destacó que cuentan con respaldo popular y pueden formar parte de las discusiones futuras.

“Son buenos dirigentes, de hecho son avalados por el voto popular y eso para nosotros es inapelable”, sostuvo.

Un nuevo método de construcción

Para Mallea, el principal desafío del PJ es encontrar mecanismos que permitan sintetizar las distintas expresiones que conviven dentro del partido. En ese sentido, aseguró que la construcción política que viene no puede repetirse bajo los esquemas tradicionales.

“Este es el año del justicialismo, donde de manera quizás un poco crispada se va buscando liderazgo”, afirmó. Y planteó un cambio de lógica para la selección de candidatos: “Ya no es más el dedo de arriba hacia abajo, sino fundamentalmente poniéndole el oído a la gente en qué es lo que quiere como representante”. Según el dirigente, el proceso interno continuará durante los próximos meses y terminará de definirse a medida que se acerque el calendario electoral.

Frases

Rogelio Mallea / Presidente de la Junta Departamental de Concepción