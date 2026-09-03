Un proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados de San Juan busca que los estudiantes lleven un distintivo de las Islas Malvinas en su vestimenta escolar. La iniciativa apunta a mantener presente el reclamo de soberanía entre las nuevas generaciones y propone que sea el Estado provincial el que afronte el costo de su implementación.

El proyecto fue impulsado por el diputado del Frente Renovador San Juan, Franco Aranda, aunque que su origen estuvo en una propuesta acercada por dos jóvenes, Lucas Jofré y Florencia Guerra. Según explicó el legislador, ambos presentaron un primer bosquejo que posteriormente fue trabajado para convertirlo en una iniciativa legislativa.

La propuesta tomó estado parlamentario y fue girada a las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación y Asuntos Constitucionales y Educación, donde deberá ser analizada antes de poder avanzar en el recinto.

La intención es que los alumnos incorporen un distintivo alusivo a las Islas Malvinas en su indumentaria escolar. De acuerdo con el diputado, podría tratarse de un parche bordado o de un adhesivo que se coloque mediante calor, entre otras alternativas que permitan reducir los costos.

Aranda sostuvo que el objetivo va más allá de incorporar un símbolo en la ropa y está relacionado con transmitir a las nuevas generaciones el significado histórico de la causa Malvinas.

“Queremos llevar de lo público a lo educativo porque tiene que ver con la memoria y queremos que las nuevas generaciones entiendan bien qué son las Malvinas”, señaló el diputado.

En ese sentido, planteó que el abordaje no debería quedar limitado a la guerra de 1982. “No es algo que surge a partir de una guerra. La deben pensar desde la paz, desde la legalidad, desde el reconocimiento y desde la memoria de quienes fueron a Malvinas y de aquellos que no volvieron”, afirmó.

Como antecedente provincial, Aranda recordó una medida implementada durante su gestión como intendente de la Capital. En 2019 se sancionó una ordenanza para que trabajadores del ECO y monitores urbanos llevaran el distintivo de las Malvinas en sus uniformes de servicio. “Hasta la actualidad lo siguen usando, con lo cual se transformó en una política de Estado”, destacó el diputado.

El proyecto establece además que el costo sea asumido por el Estado provincial y no trasladado a las familias. Aranda reconoció el contexto económico, pero consideró que la implementación demandaría una inversión reducida debido a las distintas alternativas disponibles para fabricar y colocar los distintivos. “Entendemos que debe ser el Estado quien debería soportar este gasto, que además es ínfimo comparado con el beneficio y el valor que tiene la soberanía de nuestras islas”, expresó.

Ahora, la iniciativa deberá atravesar el análisis de las tres comisiones a las que fue remitida. Si obtiene los dictámenes correspondientes, podrá avanzar hacia su tratamiento en la Cámara de Diputados.