El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, celebró la aprobación legislativa del financiamiento por hasta US$600 millones para obras de infraestructura y aseguró que la medida permitirá impulsar la construcción, generar empleo y preparar a la provincia para el crecimiento económico que proyecta el Gobierno. Tras la sesión en la Cámara de Diputados, el funcionario destacó el respaldo obtenido por el proyecto y sostuvo que se trata de una herramienta clave para ejecutar un ambicioso plan de inversiones en distintos puntos del territorio sanjuanino.

Las primeras definiciones de Martín estuvieron enfocadas en la importancia que tendrá el financiamiento para el desarrollo de obras públicas. "La Cámara de Diputados acaba de autorizar al Ejecutivo provincial para acceder a financiamiento destinado a la ejecución de viviendas, rutas, obras eléctricas, infraestructura hídrica y saneamiento ambiental. Es una noticia muy buena para los sanjuaninos", afirmó a DIARIO HUARPE.

"San Juan tiene una excelente calificación porque mantiene sus cuentas ordenadas y genera expectativas para nuevas inversiones. Eso nos permitirá acceder a financiamiento en condiciones competitivas y avanzar rápidamente con las obras proyectadas", sostuvo.

Uno de los puntos más destacados por Martín fue el impacto que, según estimó, tendrá el programa de infraestructura en el mercado laboral provincial. "Calculamos que las obras generarán entre 5.000 y 7.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Además de mejorar la infraestructura, esto permitirá dar respuestas a muchos trabajadores de la construcción que hoy necesitan oportunidades laborales", señaló.

También explicó que el proceso para concretar la colocación del bono demandará varios meses. "A partir de ahora comienza todo el trámite administrativo. La expectativa es poder contar con los recursos hacia fin de año para iniciar la ejecución de los proyectos previstos", indicó.

Prepararse para el crecimiento que viene

Martín vinculó el plan de obras con la necesidad de anticiparse al impacto que podrían generar las futuras inversiones mineras en la provincia. "Queremos una provincia más productiva y con más empleo. Estamos trabajando para que San Juan esté preparada cuando lleguen las grandes inversiones y evitar problemas de infraestructura como los que hoy enfrentan otras regiones que crecieron rápidamente", expresó.

En ese marco, aseguró que una porción importante de los recursos se destinará a soluciones habitacionales. "Entre el 50% y el 60% de los fondos estarán orientados a viviendas. Buscamos amortiguar la demanda que se generará en los próximos años y evitar desequilibrios en el mercado habitacional", afirmó.

Su respuesta a las críticas

Consultado sobre las objeciones planteadas por sectores de la oposición durante el debate legislativo, Martín evitó confrontaciones y defendió el resultado de la votación. "Respeto todas las posiciones porque forman parte de la política y de la democracia. Lo importante es que hubo un debate abierto, cada legislador pudo expresarse y finalmente una amplia mayoría acompañó una herramienta que consideramos fundamental para el futuro de San Juan", manifestó.

Además, rechazó cuestionamientos sobre la distribución de las obras en el territorio provincial. "Este es un gobierno que trabaja en todos los departamentos. Las inversiones se realizan sin distinción política y con una visión federal que busca beneficiar a todos los sanjuaninos", concluyó.