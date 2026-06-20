Chimbas vivió una de las celebraciones patrias más convocantes de los últimos años. Más de 25.000 personas participaron del acto y desfile por el Día de la Bandera, una jornada cargada de emoción, identidad y compromiso ciudadano que tuvo como protagonistas a más de 500 alumnos del departamento.

Más de 500 alumnos fueron protagonistas de un emotivo acto Patrio.

La actividad, organizada por primera vez bajo la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, comenzó en horas de la mañana con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Departamental. Allí estuvieron presentes autoridades municipales, representantes institucionales y vecinos que acompañaron el inicio de una fecha emblemática para los argentinos.

El celeste y blanco resaltó en el acto de Lealtad a la Bandera.

Posteriormente, la celebración se trasladó a la calle Mendoza, donde una multitud colmó el lugar para presenciar la Promesa de Lealtad a la Bandera realizada por estudiantes de escuelas públicas y privadas de Chimbas. El compromiso fue tomado por la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

El folklore tradicional estuvo presente en Chimbas.

La ceremonia estuvo marcada por el fervor patrio y el acompañamiento de las familias, que siguieron con emoción cada instancia del acto. Los más de 500 niños que realizaron la promesa recibieron el aplauso de miles de vecinos que se acercaron para compartir un día cargado de simbolismo.

El desfile posterior reflejó la diversidad y la riqueza institucional del departamento. Participaron 40 establecimientos educativos, tres Centros de Desarrollo Infantil, centros de jubilados, academias de danza, talleres culturales municipales y distintas organizaciones comunitarias.

También dijeron presente el Equipo de Ciclismo de la Municipalidad de Chimbas, los grupos de Adultos Mayores, la Formación Deportiva Adaptada, el Club Atlético Rivera, el Servicio Penitenciario Provincial, los Bomberos Voluntarios de Chimbas, veteranos de guerra, héroes civiles y agrupaciones gauchas.

En el palco oficial acompañaron a la intendenta Daniela Rodríguez diversas autoridades provinciales y departamentales, entre ellas el vicegobernador Fabián Martín, el diputado nacional Cristian Andino, el diputado departamental Gabriel Sánchez y el intendente de 9 de Julio, Daniel Banegas, además de representantes de fuerzas de seguridad, instituciones educativas y organizaciones sociales.

La multitudinaria convocatoria consolidó al acto como uno de los eventos patrios más importantes del departamento. Con la promesa realizada por cientos de estudiantes y el acompañamiento de miles de familias, Chimbas celebró los valores de la Patria y rindió homenaje al legado de Manuel Belgrano en una jornada que quedará en la memoria de la comunidad.