En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Instituto de Formación de Gendarmería Nacional de Calingasta fue sede de una importante jornada de sensibilización y prevención orientada a brindar herramientas de cuidado a los integrantes de la fuerza de seguridad.

La actividad estuvo a cargo de un equipo especializado del Hospital Aldo Cantoni de Calingasta —dirigido por el doctor Pedro Morales—, conformado por el licenciado Carlos Flores, la licenciada Alejandra Valdez y los agentes sanitarios Nerea Cajas y Silvana Segovia.

Ejes de la capacitación

Del encuentro participaron más de 300 aspirantes a gendarmes, además de 50 oficiales y suboficiales. Durante la jornada se abordaron medidas concretas de prevención, estrategias de cuidado emocional y contenidos específicos vinculados al Programa Provincial de Prevención del Suicidio.

Desde la cartera sanitaria destacaron que esta iniciativa forma parte de las políticas públicas orientadas a federalizar y acercar información clave, contención y herramientas de salud mental a distintos sectores e instituciones de la comunidad provincial.