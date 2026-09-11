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Más de 300 aspirantes de Gendarmería se capacitaron en temas de salud mental
POR REDACCIÓN
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Instituto de Formación de Gendarmería Nacional de Calingasta fue sede de una importante jornada de sensibilización y prevención orientada a brindar herramientas de cuidado a los integrantes de la fuerza de seguridad.
La actividad estuvo a cargo de un equipo especializado del Hospital Aldo Cantoni de Calingasta —dirigido por el doctor Pedro Morales—, conformado por el licenciado Carlos Flores, la licenciada Alejandra Valdez y los agentes sanitarios Nerea Cajas y Silvana Segovia.
Ejes de la capacitación
Del encuentro participaron más de 300 aspirantes a gendarmes, además de 50 oficiales y suboficiales. Durante la jornada se abordaron medidas concretas de prevención, estrategias de cuidado emocional y contenidos específicos vinculados al Programa Provincial de Prevención del Suicidio.
Desde la cartera sanitaria destacaron que esta iniciativa forma parte de las políticas públicas orientadas a federalizar y acercar información clave, contención y herramientas de salud mental a distintos sectores e instituciones de la comunidad provincial.