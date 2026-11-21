La interna del peronismo bonaerense tuvo una pausa este sábado 21 de noviembre, luego de que La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof alcanzaran un acuerdo para reorganizar la conducción del Partido Justicialista (PJ) provincial. En ese marco, Máximo Kirchner asumió la presidencia del Congreso partidario y quedó formalizado un reparto de 64 cargos entre las distintas corrientes del espacio.

La designación se concretó durante una asamblea realizada en La Plata, que se extendió apenas diez minutos y se desarrolló bajo una modalidad híbrida, con participación virtual de los congresales. La reunión fue abierta por Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, quien propuso el nombre del diputado nacional para conducir el órgano partidario.

El entendimiento había sido acordado previamente entre los representantes del kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio político de Kicillof. La distribución alcanzó a la Mesa Directiva, la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora.

Cómo quedó el reparto de poder en el PJ bonaerense

La nueva estructura de conducción tendrá representación de los distintos sectores del peronismo. Las cuatro vicepresidencias quedaron distribuidas entre Pablo Zurro, intendente de Pehuajó; Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y dirigente cercano a Kicillof; Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del gobernador; y Federico Achával, intendente de Pilar.

Por su parte, Jorge Ferraresi, exintendente de Avellaneda y referente del espacio de Kicillof, quedó al frente de la Secretaría General, mientras que Gastón Granados, intendente de Ezeiza, asumió como prosecretario general.

La estructura también incluyó a Daniela Vilar en la Secretaría Administrativa, Lucía Portos en la Secretaría de Actas y Julio Pereyra en Acción Legislativa, entre otros dirigentes.

Otro de los puntos centrales fue la representación bonaerense en el Congreso Nacional del PJ. Allí, Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario compartirán la representación con Teresa García y Máximo Kirchner, en una distribución que busca equilibrar el peso de ambos sectores dentro del partido a nivel nacional.

Una tregua con la mirada puesta en 2027

Aunque el acuerdo permitió ordenar los cargos partidarios, las diferencias políticas entre el gobernador y el líder de La Cámpora continúan. El entendimiento representa una pausa en una disputa que se profundizó durante los últimos meses y que también involucra las estrategias electorales del peronismo para 2027.

La reunión llegó después de una semana de nuevas señales de fragmentación dentro del espacio, especialmente por los actos realizados por el Día de la Militancia. En ese contexto, el sector vinculado a Sergio Massa tuvo protagonismo en un encuentro en San Fernando, sin la presencia de Kicillof ni de dirigentes de su entorno.

La próxima discusión importante estará vinculada con las reglas electorales para las legislativas de 2027. En ese proceso tendrá un papel central la Junta Electoral partidaria, que quedó bajo la presidencia del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

De esta manera, el peronismo bonaerense consiguió un acuerdo para distribuir su estructura de poder, aunque la convivencia entre sus principales referentes todavía deberá atravesar nuevas negociaciones políticas.