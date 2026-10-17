El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó este sábado 17 de octubre un acto por el Día de la Lealtad Peronista en Resistencia, Chaco, donde lanzó críticas hacia sectores de su propio espacio político, respaldó a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó al Gobierno de Javier Milei. En medio de las tensiones internas del Partido Justicialista (PJ), el referente de La Cámpora reclamó mayor compromiso a la dirigencia de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La actividad se desarrolló en el Club Juventud de Resistencia y contó con la participación del senador nacional y exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. El encuentro se realizó prácticamente en simultáneo con el acto encabezado por Axel Kicillof en La Matanza, lo que volvió a exponer las diferencias dentro del peronismo.

Durante su discurso, Kirchner cuestionó a quienes sostienen posiciones confrontativas en público, pero después no las mantienen en sus decisiones políticas. "Hay muchos que les gusta agarrar el micrófono y subirse a las tarimas a decir discursos lindos y a prometer batalla, que después al primer chasquibún salen corriendo", manifestó.

Aunque no mencionó nombres, sus declaraciones se produjeron en un escenario de disputas por el liderazgo del PJ. Además, advirtió que la unidad partidaria no resulta suficiente si no está acompañada de compromisos concretos.

Máximo Kirchner defendió a Cristina y cuestionó a sectores del peronismo

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado a Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena de seis años de prisión en la causa Vialidad.

El diputado aseguró que la expresidenta continúa siendo una referencia política para el movimiento y cuestionó las decisiones judiciales que derivaron en su condena.

"A Cristina hoy el poder económico más concentrado y recalcitrante de la Argentina, que son unos poquitos empresarios, la tienen secuestrada en San José", sostuvo.

En ese sentido, vinculó la situación judicial de su madre con las políticas impulsadas durante los gobiernos kirchneristas, entre ellas el desendeudamiento, el programa Procrear, Conectar Igualdad y la Asignación Universal por Hijo.

También recordó que en 2018 intentó reunir a distintos sectores del justicialismo, pero aseguró que algunos dirigentes rechazaron acercarse a Cristina Kirchner.

Las críticas de Máximo Kirchner contra Javier Milei

Durante su intervención, el legislador también apuntó contra el rumbo económico del Gobierno nacional y cuestionó el impacto de sus políticas en los trabajadores y las familias argentinas.

Según su evaluación, las promesas realizadas por Milei durante la campaña electoral no se reflejaron en mejoras para la población. En ese contexto, mencionó el empleo, los salarios, la educación y la salud como áreas que, a su entender, sufrieron un deterioro.

Además, criticó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que otorga beneficios a empresas mineras y petroleras mientras los comerciantes y empresarios locales enfrentan mayores dificultades económicas.

Kirchner también se refirió al endeudamiento de los hogares y sostuvo que el peronismo debe elaborar propuestas para recuperar el poder adquisitivo, fortalecer la educación pública y garantizar la atención sanitaria.

El peronismo mostró sus diferencias en el Día de la Lealtad

La conmemoración del 17 de octubre estuvo marcada por actividades separadas de distintos sectores del justicialismo.

Mientras Kicillof encabezó un encuentro en González Catán, acompañado por intendentes y dirigentes bonaerenses, Máximo Kirchner eligió trasladarse a Chaco para compartir escenario con Capitanich.

El diputado tampoco participó de la movilización organizada por La Cámpora frente al domicilio de Cristina Kirchner, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las diferentes convocatorias reflejaron las dificultades del espacio para avanzar hacia una estrategia común de cara a 2027.

Pese a las tensiones, Máximo Kirchner cerró su intervención con un llamado a la militancia para sostener la organización política y construir una alternativa electoral frente al Gobierno nacional.