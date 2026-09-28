El diputado nacional Máximo Kirchner aseguró este lunes que Cristina Fernández de Kirchner mantiene la voluntad de competir nuevamente por la Presidencia y vinculó esa posibilidad con las gestiones que la expresidenta impulsa ante organismos internacionales para intentar revertir su condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Durante una entrevista con Infobae, el referente de La Cámpora sostuvo que la presentación realizada ante Naciones Unidas representa, a su entender, una señal de que Cristina Kirchner pretende volver a participar electoralmente. “Desde el día que inició el camino de la ONU (...) creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas”, expresó.

La expresidenta permanece inhabilitada para ocupar cargos públicos tras la condena judicial que pesa sobre ella. Sus abogados acudieron a instancias internacionales para cuestionar el fallo y buscar la restitución de sus derechos políticos. Máximo Kirchner cuestionó especialmente la extensión de la inhabilitación y afirmó que se trata de “una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”.

Consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner intente competir por alguna vía alternativa, el legislador no descartó escenarios y puso el foco en el peso electoral que, según su análisis, conserva la exmandataria dentro del peronismo. “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, aseguró.

En ese sentido, Máximo Kirchner sostuvo que impedir una eventual candidatura de la expresidenta afecta, desde su perspectiva, al funcionamiento del sistema democrático. Señaló que existe un sector de la sociedad que pretende votarla y consideró que la imposibilidad de hacerlo altera la competencia electoral.

El dirigente también se refirió a la interna del Partido Justicialista y reconoció la existencia de diferencias entre distintos sectores, entre ellos el kirchnerismo, el espacio vinculado a Axel Kicillof y algunos gobernadores peronistas. Además, cuestionó las posiciones adoptadas por sectores del partido frente a iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Durante la entrevista también hizo una autocrítica sobre las elecciones de 2023 y reconoció haber subestimado a Javier Milei como adversario electoral. Según expresó, el actual presidente logró aprovechar el descontento generado por las experiencias de gobierno anteriores.

Máximo Kirchner también admitió diferencias políticas y personales con Axel Kicillof, aunque evitó profundizar sobre el vínculo entre ambos. Como ejemplo, mencionó la disputa por la conducción del Partido Justicialista y señaló que respaldó que Cristina Kirchner asumiera la presidencia partidaria.