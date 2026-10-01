Máximo Kirchner cerró su jornada de actividades en San Juan con un conversatorio en la sede central del Partido Justicialista, pero la foto política del encuentro quedó marcada por las ausencias. Los sectores de Carlos Munisaga, Fabián Gramajo y Daniela Rodríguez no participaron de la convocatoria, al igual que el diputado nacional del PJ, Cristian Andino, y referentes del giojismo como Graciela Seva y Leonardo Gioja. La escena dejó a Sergio Uñac como principal anfitrión local y volvió a exponer las diferencias internas del peronismo sanjuanino. La visita había sido presentada como una instancia de encuentro y discusión del peronismo nacional de cara al escenario de 2027.

Los faltazos que marcaron el cierre de Máximo

Entre las ausencias territoriales que más llamaron la atención estuvieron las de Carlos Munisaga, Fabián Gramajo y Daniela Rodríguez. A ellos se sumó Cristian Andino, diputado nacional del PJ, quien tampoco participó del encuentro.

Se trata de dirigentes vinculados a estructuras territoriales y políticas de peso dentro del peronismo sanjuanino. Su ausencia contrastó con la presencia de Sergio Uñac y de dirigentes identificados con el sector del senador nacional.

El resultado fue una convocatoria lejos de mostrar una foto amplia de unidad partidaria y, por el contrario, dejó expuestas las diferencias entre las distintas líneas que disputan el rumbo del PJ.

El giojismo también se ausentó

El vacío alcanzó además a dirigentes del sector giojista. Graciela Seva y Leonardo Gioja tampoco participaron del cierre encabezado por Máximo Kirchner.

La ausencia de Seva adquiere una dimensión particular porque ocupa la vicepresidencia primera del Partido Justicialista de San Juan, mientras que Leonardo Gioja es secretario administrativo de la estructura partidaria.

De esta manera, el faltazo no quedó limitado a dirigentes territoriales o referentes de distintas líneas, sino que también alcanzó a integrantes de la conducción formal del PJ.

Uñac quedó como principal anfitrión

Con las principales ausencias ya mencionadas, la actividad terminó dejando una foto política casi exclusivamente uñaquista. Sergio Uñac quedó como el principal referente local que acompañó a Máximo Kirchner durante el cierre de su visita.

El senador nacional viene buscando posicionarse dentro de la discusión nacional del peronismo y su encuentro con Máximo adquiere una lectura particular en ese escenario.

La recepción del dirigente de La Cámpora también se produce mientras otros sectores del PJ sanjuanino vienen construyendo vínculos con distintos espacios del peronismo nacional.

Así, la jornada terminó mostrando una escena concreta: Uñac recibió a Máximo Kirchner en la sede partidaria, mientras dirigentes de otros sectores del peronismo sanjuanino eligieron no participar.

Una señal de cara a 2027

El encuentro también alimenta las especulaciones sobre el futuro del peronismo y, particularmente, sobre el lugar que Uñac busca ocupar en la discusión nacional de cara a 2027.

La visita de Máximo puede ser leída como una señal de acercamiento político entre ambos dirigentes, aunque por ahora no existe una confirmación pública de un respaldo del kirchnerismo a una eventual candidatura presidencial de Uñac.

El dato concreto de la jornada fue la foto: Máximo Kirchner cerró su recorrido en la sede central del PJ, Uñac encabezó la recepción y buena parte de los dirigentes de peso de otras líneas internas no estuvo presente.

La ausencia de Cristian Andino, junto a los faltazos de Munisaga, Gramajo, Rodríguez, Seva y Leonardo Gioja, terminó convirtiendo al acto en una muestra más de las diferencias que atraviesan al peronismo sanjuanino mientras comienza a ordenarse la pelea por los liderazgos y las candidaturas de 2027.