La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas que el oficialismo considera entre las modificaciones institucionales “más trascendentes de los últimos años”. El proyecto obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

La iniciativa impulsada por el Gobierno establece como “misión primaria y fundamental” del Banco Central de la República Argentina (BCRA) preservar el valor de la moneda nacional y prohíbe que la entidad financie al Tesoro Nacional.

El oficialismo logró reunir el respaldo de La Libertad Avanza, el interbloque Fuerza del Cambio, el PRO, la UCR, el MID, José Luis Garrido y Karina Banfi. También acompañaron los representantes de las gobernaciones de Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán.

En tanto, un sector de Provincias Unidas, junto a Elijo Catamarca y la Coalición Cívica, optó por la abstención. El rechazo al proyecto estuvo integrado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.

La reforma había sido defendida en comisión por el presidente del BCRA, Santiago Bausili. El proyecto obtuvo dictamen tras una segunda reunión, realizada el 12 de agosto, de la que también participaron economistas vinculados a La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei había presentado la iniciativa por cadena nacional el 30 de julio y sostuvo que la modificación busca terminar con el mecanismo de emisión para financiar al Estado. Según planteó el mandatario, esa práctica constituye una de las principales causas de la inflación.

Entre los cambios centrales aparece la redefinición del objetivo del BCRA. La reforma elimina el esquema de objetivos múltiples establecido en la modificación de 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente de la entidad y bajo la Presidencia de Cristina Kirchner, y fija como misión principal la preservación del valor de la moneda.

Otro de los puntos centrales es la prohibición de financiar al Tesoro Nacional. De esta manera, la iniciativa busca impedir que el Banco Central utilice distintos mecanismos de emisión para cubrir las necesidades financieras del Estado.

El proyecto también endurece las condiciones para remover al presidente del BCRA y a los integrantes de su directorio. La remoción deberá responder a causales específicas y, además de ser dispuesta por el Poder Ejecutivo, necesitará la aprobación de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso.

La reforma contempla además la eliminación de las reservas de libre disponibilidad, cambios en el mecanismo de distribución de utilidades y un esquema para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo del Banco Central.

Con la media sanción de Diputados, el proyecto quedó en condiciones de avanzar al Senado, donde el oficialismo deberá buscar nuevamente los consensos necesarios para convertir en ley una de las reformas económicas centrales impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.