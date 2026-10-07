El secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables de San Juan, David Devia, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE los factores técnicos, logísticos y climáticos que condicionan la presentación del pronóstico de derrame anual para las cuencas de los ríos San Juan y Jáchal.

Tal como lo había anticipado la cartera provincial hace más de un mes, la elaboración de esta proyección hídrica registraba una demora totalmente previsible.

Este estudio integral depende de mediciones directas de campo en la alta cordillera, una tarea supeditada rigurosamente a las cambiantes condiciones del tiempo en la montaña.

Los tres pilares de la proyección hídrica

Devia detalló que la construcción del informe oficial sobre el volumen de agua esperado para el próximo ciclo no es un proceso simple ni automático, sino que se articula a partir de tres ejes de trabajo fundamentales.

El primer pilar se basa en el diagnóstico a través de sistemas de teledetección y sensores remotos. A través del análisis de imágenes satelitales, los equipos técnicos logran supervisar las extensas superficies de las dos cuencas hidrográficas provinciales: la del río Jáchal hacia el norte y la del río San Juan hacia el sur.

El segundo eje contempla la medición directa de la nieve acumulada en las estaciones nivo-meteorológicas de alta montaña mediante cateos de nieve apoyados por transporte aéreo.

Finalmente, el tercer pilar consiste en el procesamiento mediante modelos de mecánica estadística.

La conjunción indispensable de estos tres componentes es lo que permite concluir con rigurosidad científica en la elaboración del pronóstico de derrame anual para los dos ríos principales de la provincia.

La ventana meteorológica en la cordillera

El factor determinante del retraso radica centralmente en el segundo pilar del proceso. Para efectuar los cateos sobre la cordillera de los Andes se requiere indispensablemente de apoyatura aérea mediante helicópteros, los cuales trasladan al personal especializado de la Dirección de Hidráulica junto con todo el equipamiento técnico necesario. Sin embargo, volar e internarse en la alta montaña es una operación de extrema complejidad que depende de manera absoluta de una ventana meteorológica favorable.

"Las condiciones del tiempo en la cordillera cambian de hora en hora, por lo que la planificación de los vuelos no se puede fijar al cien por cien", exlicó Devia.

Aunque la semana anterior se preveía realizar la tarea de monitoreo durante esta semana, la propia naturaleza impuso sus tiempos. De esta manera, el funcionario estimó que recién la próxima semana se presentaría un escenario más promisorio para realizar los vuelos y completar los muestreos.

Nieve profunda y logística de precisión

A la impredecibilidad del clima se le suma un desafío físico particular registrado este año: la gran acumulación de nieve en la cordillera. En diversas zonas se detectaron capas de nieve consolidada que alcanzan los 3 metros y hasta 3,19 metros de profundidad. "Penetrar esta escala para extraer la muestra, realizar el pesaje y someter las variables a medición exige adaptar la cantidad y capacidad del equipamiento técnico", dijo Devia.

La logística abarca un total de siete puntos de monitoreo: dos pertenecientes a la cuenca del río Jáchal y cinco ubicados en la cuenca del río San Juan.

El funcionario aseguró que el trabajo no se realiza en un solo día, sino que demanda habitualmente entre cinco y seis jornadas de muestreo.

Las aeronaves aproximan a los profesionales a cada estación nivo-meteorológica, y tras extraer las muestras bajo normas de seguridad, el personal vuelve a abordar la nave para continuar hacia el siguiente punto o ir hacia los valles para reabastecer combustible.