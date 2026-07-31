El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el Banco Central durante la cadena nacional en la que presentó su proyecto para reformar la Carta Orgánica de la entidad. En ese marco, sorprendió al revelar un cálculo sobre la inflación acumulada desde la creación del organismo, en 1935: aseguró que en estos 91 años la suba de precios alcanzó el 12.819.532.788.614.400.000%.

El número que mostró el Presidente

Durante su mensaje, Milei sostuvo que ese porcentaje refleja el impacto que, según su visión, tuvo la emisión monetaria utilizada para financiar el déficit fiscal a lo largo de las distintas administraciones.

El mandatario afirmó que el Banco Central fue una "herramienta de robo" y vinculó el histórico proceso inflacionario argentino con el financiamiento del gasto público mediante emisión de dinero. Según expresó, ese mecanismo provocó la pérdida del poder adquisitivo de la moneda durante las últimas nueve décadas.

La reforma que impulsa

El anuncio formó parte de un paquete de iniciativas que el Gobierno enviará al Congreso. Entre los principales cambios, el proyecto propone restablecer como único objetivo del Banco Central la preservación del valor de la moneda y prohibir de manera explícita que la entidad financie al Tesoro nacional, las provincias o los municipios mediante emisión monetaria.

Además, Milei anticipó que quienes autoricen ese tipo de financiamiento podrían ser considerados responsables de los delitos de estafa y asociación ilícita. También anunció un esquema para reforzar la independencia del Banco Central respecto del poder político.

Cómo obtuvo la cifra

El porcentaje difundido por el Presidente surge de una estimación que toma la evolución de los distintos procesos inflacionarios registrados en la Argentina desde la fundación del Banco Central en 1935 hasta la actualidad. Milei utilizó ese dato para respaldar su propuesta de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y argumentar que el país debe impedir, por ley, la emisión destinada a financiar el déficit fiscal.