El presidente Javier Milei viajará a Francia para participar de la segunda edición de la Argentina Week, que se desarrollará en París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. La gira tendrá como ejes la búsqueda de inversiones y el vínculo político entre la Casa Rosada y las provincias. El Jefe de Estado estará acompañado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego y otros mandatarios provinciales

La partida de la comitiva está prevista para este martes a las 22. Además de Orrego, participarán Rolando Figueroa, de Neuquén; Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Carlos Sadir, de Jujuy; Raúl Jalil, de Catamarca; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El viaje se produce mientras el Gobierno nacional negocia apoyos para el Presupuesto 2027 y para otros proyectos que pretende tratar en el Congreso durante los próximos meses. La Casa Rosada considera a los gobernadores actores centrales para reunir las mayorías legislativas necesarias.

Milei tiene previsto mantener el jueves un encuentro exclusivo con los mandatarios que forman parte de la gira. Posteriormente, participará de una reunión con un grupo reducido de empresarios.

La agenda de la Argentina Week estará concentrada en la presentación de oportunidades de negocios ante empresarios europeos. Habrá exposiciones vinculadas con energía, minería, agroindustria, salud, comercio, tecnología e inteligencia artificial, sectores que el Gobierno nacional busca posicionar para atraer capital extranjero.

Dentro del cronograma también está prevista una reunión bilateral entre Milei y el presidente francés, Emmanuel Macron, que se realizará el jueves en el Palacio del Elíseo. Será el primer encuentro presencial entre ambos desde junio de 2025.

Para San Juan, la presencia de Orrego se da en un contexto en el que la minería aparece entre los sectores que tendrán protagonismo durante las actividades en París. El viernes habrá encuentros específicos sobre minerales críticos, energía y sector nuclear, además de espacios dedicados a tecnología e inteligencia artificial.

La comitiva nacional también estará integrada por funcionarios como Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger, además del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.