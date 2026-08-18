PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Economía > En redes

Milei celebró el 0,8% de inflación mayorista: “Julio empezó con cero”

El Presidente destacó la desaceleración del IPIM. El índice bajó desde 1,1% en junio y acumuló 31,1% interanual.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Milei celebró en redes sociales el dato de inflación mayorista de julio.

El presidente Javier Milei celebró este martes que la inflación mayorista de julio fuera del 0,8% y aprovechó el dato para retomar uno de los pronósticos que había realizado sobre la desaceleración de los precios. “Y al final julio empezó con cero... Inflación mayorista = 0,8%. Ciao!”, escribió en su cuenta de X.

El mensaje llegó después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) aumentó 0,8% durante julio, por debajo del 1,1% registrado en junio. De esta manera, los precios mayoristas acumularon una suba del 16,6% en los primeros siete meses de 2026 y del 31,1% interanual.

La referencia de Milei a que julio “empezó con cero” se vinculó con sus anteriores proyecciones sobre la inflación. Meses atrás, el mandatario había afirmado que para agosto el índice debería ubicarse por debajo del 1%. Sin embargo, el dato que celebró este martes corresponde a los precios mayoristas y no al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la evolución de los precios que pagan los consumidores.

En ese sentido, el IPC de julio fue del 2,1%, según informó el Indec la semana pasada. Por lo tanto, durante el mismo mes hubo una diferencia de 1,3 puntos porcentuales entre la inflación minorista y la mayorista.

Qué pasó con los precios mayoristas

Según los datos oficiales, el incremento del 0,8% del IPIM estuvo explicado por una suba de igual magnitud en los productos nacionales, mientras que los importados avanzaron 0,5% durante julio.

Entre los productos nacionales, los agropecuarios tuvieron la mayor incidencia positiva sobre el índice, con 0,39 puntos porcentuales. Luego aparecieron sustancias y productos químicos, con 0,19 puntos; vehículos automotores, carrocerías y repuestos, con 0,17; y alimentos y bebidas, con 0,16 puntos. En sentido contrario, petróleo crudo y gas tuvo una incidencia negativa de 0,91 puntos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también destacó el resultado y aseguró que la variación de julio fue “la más baja desde mayo de 2025” y, además, la menor registrada para un mes de julio desde 2019.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD