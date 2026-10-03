El presidente Javier Milei encabezó este viernes 2 de octubre el cierre de la Argentina Week en París, con un acto realizado en la Torre Eiffel que incluyó música, la interpretación del Himno Nacional y un breve discurso dirigido a empresarios e inversores internacionales. Durante su intervención, el mandatario destacó los objetivos del encuentro y expresó su intención de repetir la iniciativa en otros países.

La ceremonia contó con la participación de una soprano mendocina y tuvo como uno de sus momentos centrales la interpretación del Himno Nacional, que fue acompañado por el Presidente. Posteriormente, Milei tomó la palabra para agradecer a los organizadores, a los participantes y a las autoridades francesas por la recepción de la delegación argentina.

En particular, el jefe de Estado hizo una mención especial al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien mantuvo un encuentro durante su visita oficial.

"Fueron unas jornadas espectaculares en las que pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país", expresó Milei ante los presentes.

El mandatario también se refirió a las perspectivas económicas de la Argentina y aseguró que su administración busca iniciar una nueva etapa, en la que las inversiones extranjeras ocupen un lugar central.

"Creemos finalmente que Argentina se encuentra frente a un cambio de página respecto a sus últimos 100 años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte", manifestó.

En ese sentido, planteó que el objetivo de la Argentina Week es fortalecer los vínculos con el sector privado internacional y presentar las oportunidades de inversión que ofrece el país en diferentes actividades productivas.

Además, Milei adelantó que el Gobierno pretende continuar con este tipo de encuentros, tanto en Francia como en otros escenarios internacionales, para ampliar los contactos con empresarios.

El Presidente aseguró que la intención es atraer inversiones, impulsar el talento argentino y fortalecer la integración económica con el resto del mundo.

El discurso concluyó con su habitual consigna: "Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo".

Milei vinculó su posible reelección con la baja del riesgo país

Antes del cierre de la Argentina Week, Milei participó de otra actividad en Francia, donde recibió el premio al Economista Más Influyente, otorgado por el Foro Económico de París.

Durante su exposición, el mandatario volvió a defender su programa económico y vinculó una eventual reelección presidencial en 2027 con las perspectivas financieras del país.

Según su interpretación, el incremento del riesgo país responde tanto a las tensiones internacionales como a la sensibilidad de la economía argentina frente a esos acontecimientos. En ese contexto, sostuvo que el indicador podría registrar una caída pronunciada si consigue un segundo mandato.

El Presidente también proyectó que la continuidad de su programa económico permitiría acelerar el crecimiento hasta alcanzar tasas de entre el 7% y el 8% per cápita, aunque se trata de estimaciones del propio mandatario.

Por otra parte, ratificó su compromiso con el equilibrio fiscal y destacó el trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, así como las medidas de desregulación impulsadas por Federico Sturzenegger.

Finalmente, Milei agradeció a los gobernadores que participaron de la visita oficial, entre ellos el mandatario sanjuanino Marcelo Orrego, quien integró la delegación argentina y desarrolló una agenda vinculada con la promoción de inversiones para la provincia.

De esta manera, el Gobierno nacional concluyó las actividades de la Argentina Week en París, un encuentro que tuvo como propósito presentar oportunidades de negocios y fortalecer las relaciones económicas con el sector privado internacional.