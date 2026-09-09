El presidente Javier Milei convocó a los diputados y senadores de La Libertad Avanza para el lunes por la tarde en la Casa Rosada, en el comienzo de una semana marcada por el tratamiento de iniciativas centrales para el Gobierno.

El mandatario mantendrá un encuentro con los bloques oficialistas para explicar los principales lineamientos de su programa económico, mientras el Congreso se prepara para recibir el proyecto de Presupuesto 2027 y debatir otras reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

La reunión se realizará en el Salón Héroes de Malvinas y tendrá lugar el mismo día en que está previsto el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Al día siguiente, además, ingresará el Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados.

La charla económica de Milei

El encuentro tendrá un formato similar al de otras reuniones que el Presidente mantuvo con legisladores oficialistas antes de iniciativas consideradas prioritarias para su administración.

“La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía”, explicó un diputado consultado sobre el contenido de la convocatoria.

En los últimos meses, Milei utilizó estas reuniones para fijar conceptos y argumentos que luego son trasladados por los legisladores de La Libertad Avanza al debate parlamentario y a la discusión pública.

El mecanismo ya había sido utilizado durante las discusiones vinculadas con la reforma del Banco Central y frente al debate por el incremento de la morosidad de las familias.

Quiénes participarán del encuentro

La convocatoria reunirá a los integrantes de los bloques oficialistas de ambas cámaras y contará con la presencia de figuras centrales del Gobierno y de la conducción parlamentaria de La Libertad Avanza.

Entre los asistentes previstos aparecen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández.

También podrían participar el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt.

Después de la reunión en Casa Rosada, el oficialismo se trasladará al local partidario de La Libertad Avanza bonaerense, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, donde está prevista una cena.

Tres proyectos que concentran la agenda

La semana legislativa tendrá como uno de sus principales ejes el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados.

La iniciativa podría incorporar sanciones sobre determinadas actividades económicas desarrolladas en las Islas Malvinas, entre ellas la pesca. El oficialismo busca que el proyecto avance rápidamente y apunta a llevarlo al recinto entre la última semana de septiembre y la primera de octubre.

Otro de los puntos centrales será el Presupuesto 2027, cuyo ingreso a Diputados está previsto para el martes. Se trata de una iniciativa fundamental para la administración de Milei y uno de los principales objetivos legislativos del Poder Ejecutivo.

Ese mismo día, el Senado habilitará por primera vez el debate en comisión sobre la reforma electoral, otro de los proyectos que la Casa Rosada pretende impulsar durante los próximos meses.

El Gobierno busca ordenar su agenda legislativa

La mesa política del Gobierno ya había realizado un repaso de los principales proyectos pendientes, con la participación de Martín Menem y Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado.

El oficialismo pretende avanzar con la reforma electoral hacia fines de octubre, aunque su tratamiento dependerá de los respaldos que consiga reunir en el Congreso.

Los tiempos parlamentarios estarán condicionados además por la advertencia de la Cámara Nacional Electoral, que pidió definir con anticipación eventuales modificaciones a las reglas de votación para que puedan aplicarse en las elecciones nacionales de 2027.

Con ese escenario, la convocatoria de Milei a sus legisladores buscará alinear el discurso económico y ordenar las prioridades de una agenda parlamentaria que tendrá en los próximos días sus primeros movimientos concretos.