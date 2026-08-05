El Gobierno de Javier Milei salió a responder a la decisión de Brasil de reducir el nivel de representación diplomática bilateral al rango de encargados de negocios y solicitar el regreso del embajador argentino. A través de la Cancillería, la administración nacional cuestionó la medida y aseguró que fue adoptada de manera unilateral por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Según informó el Gobierno argentino, el embajador argentino en Brasil fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño para comunicarle formalmente la decisión.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería expresó su rechazo a la postura adoptada por Brasil y lamentó el rumbo de la relación bilateral. En ese marco, sostuvo que el gobierno de Lula “continúa aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”.

El Ejecutivo nacional también defendió la postura que mantuvo Argentina frente a las diferencias políticas que surgieron durante los últimos años entre dirigentes de ambos países.

“Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional”

Uno de los principales argumentos planteados por la Cancillería estuvo relacionado con la decisión de no trasladar las diferencias políticas al vínculo diplomático entre ambos Estados.

El Gobierno señaló que durante los últimos años hubo numerosos cruces y respaldos políticos entre dirigentes argentinos y brasileños, pero remarcó que la Argentina evitó responder mediante decisiones institucionales que afectaran la relación bilateral.

“Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy”, expresó el comunicado.

En esa línea, la administración de Milei sostuvo que las relaciones entre los Estados deben estar guiadas por los intereses permanentes de sus pueblos y no por las necesidades políticas o personales de los gobernantes de turno.

Finalmente, la Cancillería reafirmó que la política exterior argentina continuará enfocada en la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato otorgado por el pueblo argentino.

Por el momento, el Gobierno argentino no anunció medidas de reciprocidad frente a la decisión adoptada por Brasil y aseguró que mantendrá ese criterio como parte de su política exterior.