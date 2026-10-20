El presidente Javier Milei cuestionó este lunes 19 de octubre a quienes aseguran que los argentinos no llegan a fin de mes y calificó esa afirmación como "una pelotudez del tamaño de una casa". Las declaraciones se produjeron durante la apertura de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, en Neuquén, donde el mandatario defendió su programa económico y responsabilizó al kirchnerismo por instalar ese discurso.

Frente a empresarios y representantes del sector energético, Milei puso en duda la expresión utilizada para describir las dificultades económicas de los hogares argentinos. Según sostuvo, se trata de un argumento impulsado por sectores opositores para cuestionar los resultados de su gestión.

En ese contexto, el jefe de Estado planteó: "Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?". Con ese razonamiento, buscó desacreditar la afirmación de que una parte de la población no consigue cubrir sus gastos mensuales.

El Presidente también cuestionó los mensajes que circulan sobre la situación económica y consideró que algunas expresiones pueden resultar atractivas, aunque eso no necesariamente las convierte en argumentos válidos.

Milei apuntó contra el kirchnerismo por la situación económica

Durante su exposición, el mandatario profundizó sus críticas contra el kirchnerismo y lo responsabilizó por los problemas económicos que recibió al asumir la Presidencia en diciembre de 2023.

Milei aseguró que su administración logró estabilizar variables económicas que, según su diagnóstico, encaminaban al país hacia una crisis de mayor magnitud. En ese sentido, defendió el equilibrio de las cuentas públicas y las medidas implementadas para reducir la inflación.

También afirmó que el Gobierno consiguió ordenar las finanzas del Banco Central y destacó los resultados de su política fiscal. Para el Presidente, estos avances constituyen una muestra de que las decisiones económicas adoptadas desde el inicio de su mandato comenzaron a generar resultados.

Sin embargo, sus declaraciones sobre quienes no llegan a fin de mes se producen en un contexto en el que numerosos hogares enfrentan dificultades para cubrir gastos cotidianos. La expresión cuestionada por Milei suele utilizarse para describir situaciones de ingresos insuficientes, endeudamiento o necesidad de postergar pagos, y no necesariamente la ausencia absoluta de dinero para alimentarse.

Milei destacó las exportaciones y el crecimiento de Vaca Muerta

Más allá de sus cuestionamientos a la oposición, el Presidente aprovechó su participación en la exposición petrolera para destacar el desempeño del sector energético y los resultados del comercio exterior argentino.

Durante su discurso, aseguró que el país superó los 10.000 millones de dólares en exportaciones durante un mes, cifra que presentó como un récord de su gestión. Además, rechazó los cuestionamientos sobre un supuesto atraso cambiario.

En relación con Vaca Muerta, Milei sostuvo que las modificaciones económicas y regulatorias impulsadas por su administración permitieron incrementar las inversiones y mejorar las perspectivas de producción.

El mandatario también destacó el papel de los empresarios del sector hidrocarburífero en la generación de divisas y consideró que la actividad energética será uno de los motores del crecimiento económico argentino.

De esta manera, el Presidente combinó la defensa de su programa económico con nuevas críticas a la oposición, mientras continúa el debate sobre el poder adquisitivo y las dificultades que enfrentan los hogares para afrontar sus gastos mensuales.