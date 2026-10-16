El presidente Javier Milei defendió este jueves 15 de octubre su programa económico durante una exposición ante empresarios e inversores de Estados Unidos, en la Cámara de Comercio de Washington. Allí reconoció que la apertura comercial genera consecuencias diferentes entre los sectores productivos y que algunas empresas podrían terminar en la quiebra. Además, aseguró que su Gobierno está logrando controlar la inflación y negó que Argentina atraviese problemas de empleo.

Durante su intervención, el mandatario explicó que el país atraviesa una transformación económica que implica modificar la distribución de recursos entre distintas actividades. En ese contexto, sostuvo que las reformas impulsadas por su administración producen sectores beneficiados y otros perjudicados, aunque defendió la necesidad de avanzar con la apertura comercial.

"La apertura genera reasignación de recursos", expresó Milei, y explicó que ese proceso puede provocar que algunas actividades crezcan mientras otras pierden competitividad o desaparecen del mercado.

El Presidente también remarcó que uno de los principales objetivos de su gestión es garantizar el derecho de propiedad y permitir que las empresas puedan desarrollarse sin restricciones, como parte de su estrategia para atraer inversiones y fortalecer la economía.

Milei aseguró que está controlando la inflación

En otro tramo de su exposición, el jefe de Estado destacó los resultados de su política fiscal y sostuvo que Argentina se encuentra entre los pocos países del mundo que mantienen equilibrio en sus cuentas públicas.

Según explicó, ese resultado permitió contener el crecimiento de la deuda y avanzar en el proceso de desaceleración de los precios.

En ese sentido, mencionó que la inflación minorista se ubica alrededor del 30% anual y la mayorista cerca del 20%, cifras que presentó como parte de los avances de su administración.

También reiteró el compromiso de cumplir con las obligaciones financieras del país y sostuvo que Argentina todavía atraviesa una etapa de transición entre el modelo económico anterior y el esquema de reformas que impulsa su Gobierno.

Respecto del riesgo país, Milei anticipó que espera una reducción significativa durante 2027 y proyectó que el indicador podría ubicarse por debajo de los 100 puntos. Se trata de una estimación del mandatario y no de un resultado confirmado.

Qué dijo Milei sobre el empleo en Argentina

El Presidente también se refirió a la situación laboral y rechazó que la economía argentina enfrente una crisis de empleo.

Durante su presentación, comparó los niveles actuales de desocupación con los registros históricos del país y sostuvo que la tasa se encuentra por debajo del 8%, mientras que, según su interpretación, el promedio histórico ronda el 10%.

A partir de esos datos, planteó que las transformaciones económicas no necesariamente implican una destrucción generalizada de puestos de trabajo, sino modificaciones en la composición del mercado laboral.

En esa línea, afirmó que la reducción de impuestos y de las tasas de interés favorece una redistribución de recursos que puede modificar el peso de distintos sectores productivos.

Milei habló de las elecciones de 2027 y criticó al kirchnerismo

En el cierre de su exposición, Milei trasladó el debate económico al escenario político y expresó su confianza en que la sociedad respaldará la continuidad de su programa durante las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

El mandatario afirmó que el 70% de los argentinos no desea regresar al esquema anterior, aunque no presentó en ese tramo de su discurso una medición que respaldara ese porcentaje.

También cuestionó al kirchnerismo, al que responsabilizó por los problemas económicos heredados, y sostuvo que la continuidad de las reformas dependerá del acompañamiento electoral.

De esta manera, Milei aprovechó su presentación en Washington para respaldar la apertura económica, defender los resultados de su gestión y transmitir confianza a los empresarios estadounidenses sobre el futuro de Argentina.