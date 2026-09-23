El presidente Javier Milei volvió a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y centró su discurso en tres ejes: el reclamo argentino por las Islas Malvinas, sus cuestionamientos al funcionamiento de la ONU y la posición que pretende adoptar Argentina frente al desarrollo de la inteligencia artificial. También convocó a empresas internacionales a invertir en Vaca Muerta.

Se trató de la tercera participación de Milei como presidente argentino ante el organismo. Durante su exposición, sostuvo que la ONU no logra hacer cumplir sus propias resoluciones y vinculó esa crítica con la disputa de soberanía por las islas.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó. También reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones y cuestionó el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la zona de la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino rechaza las licencias británicas vinculadas con esa explotación.

Críticas a la ONU

Uno de los tramos centrales del discurso estuvo dedicado al funcionamiento del organismo internacional. Milei sostuvo que existe una diferencia entre las resoluciones aprobadas y su capacidad para generar consecuencias concretas.

En ese contexto, cuestionó que durante décadas la situación de Malvinas no haya cambiado pese a las resoluciones internacionales y afirmó que Argentina eligió una “defensa pacífica, práctica y efectiva” de su reclamo.

El mandatario también planteó que el país continuará utilizando herramientas jurídicas y diplomáticas frente a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en el área que Argentina considera en disputa. Entre las medidas mencionó sanciones y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El mensaje para los inversores

Otro de los puntos destacados fue el llamado a invertir en Vaca Muerta. Milei presentó al yacimiento como una oportunidad para el desarrollo energético argentino y convocó a empresas internacionales a participar de nuevos proyectos.

“Vengan. Inviertan. Desarróllenla. Háganlo con nosotros”, expresó durante su intervención. Al mismo tiempo, aclaró que Argentina no será indiferente ante empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas bajo licencias que el país considera ilegales.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial ocupó otro tramo importante de la exposición. Milei planteó que Argentina busca posicionarse como un polo de desarrollo tecnológico y propuso un marco jurídico orientado a atraer inversiones.

Entre sus planteos mencionó la intención de establecer beneficios fiscales, responsabilidad limitada para empresas que operen con agentes de IA y evitar una regulación preventiva de la tecnología. También sostuvo que Argentina cuenta con minerales críticos, energía y talento para participar de la cadena de valor.

Al cerrar su discurso, Milei ratificó además el alineamiento internacional de su gobierno con Estados Unidos e Israel y cuestionó distintas políticas y organismos internacionales. Su intervención se produjo en medio de la agenda diplomática que Argentina desarrolla esta semana en Nueva York.