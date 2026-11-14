El presidente Javier Milei participó de la Gala Endeavor Argentina 2026, un encuentro de emprendedores, y dedicó una parte central de su discurso al rol de la minería en el desarrollo económico del país. Durante su exposición, el mandatario vinculó el futuro de la actividad con el auge de la inteligencia artificial (IA) y defendió los cambios regulatorios impulsados por su gestión, como la adecuación de la Ley de Glaciares y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Para desarrollar la Inteligencia Artificial hace falta energía... hacen falta minerales críticos y tenemos cobre, litio y uranio", afirmó Milei al enumerar las ventajas competitivas que, a su juicio, tiene la Argentina para insertarse en la nueva economía global. En esa línea, sostuvo que los centros de cómputo y la industria tecnológica demandarán insumos que el país produce.

Uno de los pasajes más directos del discurso estuvo referido a los cambios normativos en materia ambiental. "En minería, con la adecuación de la Ley de Glaciares le dimos seguridad jurídica a un sector que tiene todo para crecer", afirmó el Presidente.

La modificación de la Ley de Glaciares (Ley 27.804, sancionada en abril de este año) redefinió el objeto de protección vinculándolo con la función hídrica y atribuyó a las provincias la determinación de las geoformas alcanzadas. Para el sector minero, esta actualización era un reclamo histórico para destrabar proyectos de cobre en la alta cordillera.

El RIGI y la lluvia de inversiones

Milei también dedicó un párrafo a exaltar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que calificó como "la herramienta de desarrollo más importante que vivió el país en su historia". Según detalló, el mecanismo garantiza "estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por 30 años a los grandes inversores".

Para graficar el impacto, el mandatario dio una cifra contundente: "Ya hay pedidos de aceptación por más de 210.000 millones de dólares, de los cuales 76.000 millones ya están aprobados". El RIGI, que otorga beneficios impositivos y aduaneros, es la principal herramienta con la que el Gobierno busca atraer capitales para proyectos de minería, petróleo y gas.

La IA como herramienta de exploración

En otro tramo de su discurso, el Presidente se refirió a cómo la tecnología puede potenciar la actividad minera. "La segunda vía es la productividad... ese cómputo va a ser más eficiente al agro, que va a poder cuidar cada hectárea con una precisión que antes era imposible; a la minería, que va a encontrar yacimientos donde antes nadie los veía", señaló.

De esta manera, Milei posicionó a la minería no solo como un proveedor de insumos para la tecnología, sino también como un sector que se beneficiará directamente con la aplicación de la inteligencia artificial en sus procesos de exploración y producción.