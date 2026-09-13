El gobierno de Javier Milei afrontará una dificultosa prueba legislativa con el envío del proyecto de Presupuesto 2027, que ingresará este martes a la Cámara de Diputados en cumplimiento de la Ley de Administración Financiera. La iniciativa, que prioriza como ejes centrales el equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la desaceleración inflacionaria, se debatirá en un escenario político atravesado por el inicio de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo año.

Como antesala formal del envío, el presidente Javier Milei encabezará este lunes un encuentro en la Casa Rosada con diputados y senadores oficialistas y aliados para brindar detalles de la "ley de leyes". En la misma reunión se abordará un proyecto complementario destinado a endurecer las penas contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino.

Estrategia oficial y el desafío del "poroteo" en Diputados

La estrategia parlamentaria comenzará a delinearse en la Mesa Política que encabeza cada martes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El oficialismo sabe que el principal desafío estará en conseguir los 129 votos necesarios para alcanzar el quórum, aprobar el proyecto en general y blindar los artículos clave durante la votación en particular.

Si bien el Gobierno cuenta con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y espacios provinciales dialoguistas, estos apoyos no alcanzan por sí solos, por lo que necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales. Las tensiones principales se vislumbran con los mandatarios provinciales de espacios como Argentina Federal (Misiones, Salta) y el bloque Independencia (Tucumán), cuyos representantes ya marcaron diferencias en debates sensibles y ahora exigirán definiciones sobre la coparticipación y el impacto de los recursos en las cuentas provinciales en pleno año electoral.

Las proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo

En el adelanto presupuestario presentado previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo proyectó un escenario de normalización y crecimiento económico para el trienio 2027-2029, sustentado en una baja sostenida de la inflación, la recuperación de los salarios reales y un incremento de la inversión privada.

Asimismo, el Gobierno estimó una mejora en los indicadores laborales con una reducción de la tasa de desempleo y la baja de los índices de pobreza e indigencia, ratificando a su vez la premisa central de continuar reduciendo la presión fiscal sobre el sector privado sin ceder en el superávit fiscal.