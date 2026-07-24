El Gobierno nacional dispuso una prórroga excepcional para los vehículos modelo 2012 destinados al transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto 654/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y permitirá que estas unidades continúen prestando servicios hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que cumplan con estrictos controles de seguridad.

La normativa alcanza a los vehículos año modelo 2012 afectados a los servicios de Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdicción Nacional contemplados en el Decreto 883/2024 y que se encontraban habilitados al 1° de enero de 2026. También comprende a las unidades inscriptas en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca evitar que una importante cantidad de colectivos de larga distancia e interjurisdiccionales queden fuera de servicio de manera simultánea, lo que podría afectar la prestación del transporte en distintas regiones del país.

Revisiones técnicas cada tres meses

La prórroga no implica una extensión automática de la habilitación. Las unidades que hayan superado la antigüedad máxima prevista por la Ley Nacional de Tránsito deberán aprobar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con una periodicidad trimestral.

El objetivo es reforzar los controles sobre el estado mecánico y de seguridad de los vehículos, verificando el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad activa y pasiva.

La autorización para continuar circulando se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el vencimiento de la RTO correspondiente, si este ocurriera antes.

Más de 550 unidades alcanzadas

Según datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), al 30 de abril de 2026 había 559 unidades modelo 2012 habilitadas para prestar servicios de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional y de larga distancia.

El organismo consideró técnicamente viable extender su permanencia en circulación, siempre que se implementara un esquema de fiscalización más exigente mediante revisiones técnicas trimestrales.

Los argumentos del Gobierno

Entre los fundamentos del decreto, el Gobierno señaló las dificultades económicas que atravesó el sector del transporte durante los últimos años, situación que afectó el ritmo de renovación del parque automotor.

Según el texto oficial, la medida busca garantizar la continuidad y regularidad de los servicios de transporte de pasajeros, evitando que numerosas unidades sean desafectadas al mismo tiempo y generen inconvenientes operativos.

Además, el Ejecutivo sostuvo que la decisión acompaña el proceso de normalización económica y promueve una renovación progresiva de la flota, priorizando el estado real de conservación y funcionamiento de los vehículos por encima de un criterio exclusivamente basado en la antigüedad.

El Decreto 654/2026 entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei, del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro del Interior, Diego Santilli.