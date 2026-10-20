Javier Milei volvió a meter de lleno la campaña presidencial de 2027 en su discurso económico. Durante su participación en la Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, el Presidente defendió el rumbo de su gestión y aseguró que confía en que los argentinos no elegirán regresar a las políticas anteriores.

“Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás. Confío en que los argentinos van a votar para adelante”, afirmó ante empresarios y referentes del sector energético.

Milei sostuvo que el escenario económico que busca construir permitirá llegar al año electoral con mayor estabilidad. Según planteó, la discusión de 2027 enfrentará dos modelos claramente diferenciados: uno que identificó con el “colectivismo” y otro vinculado con las ideas de la libertad.

El mandatario también aseguró que los argentinos podrán “elegir en paz”, sin una crisis económica que condicione la decisión electoral.

Milei volvió a mostrar su respaldo financiero para 2027

En ese marco, el Presidente repasó los recursos que, según su Gobierno, estarán disponibles para enfrentar eventuales tensiones cambiarias durante el próximo año.

Milei afirmó que la Argentina construyó un “seguro” cercano a los US$125.000 millones. Dentro de ese cálculo incluyó divisas compradas por el Banco Central, swaps con China y Estados Unidos, posiciones en futuros y los dólares que podrían ingresar por exportaciones y proyectos adheridos al RIGI.

También proyectó que 2026 finalizará con un superávit comercial cercano a los US$30.000 millones. El jefe de Estado utilizó esos números para defender su estrategia económica y cuestionar las advertencias sobre posibles dificultades financieras durante el período electoral.

El RIGI y Vaca Muerta, como parte del discurso electoral

Buena parte de la exposición estuvo dedicada al crecimiento energético y a las inversiones vinculadas con Vaca Muerta.

Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que la herramienta permitió acelerar proyectos que, según su visión, no se hubieran concretado sin beneficios específicos para los inversores.

También destacó el crecimiento de la producción de petróleo y gas y sostuvo que la expansión energética será una de las bases económicas para los próximos años.

En ese contexto, volvió a marcar una división política con el kirchnerismo y presentó las elecciones de 2027 como una instancia en la que los votantes deberán definir si continúan con el rumbo iniciado en diciembre de 2023.

Con más de un año por delante para los comicios, Milei comenzó así a vincular cada vez más los resultados de su programa económico con la disputa por su continuidad en la Casa Rosada.