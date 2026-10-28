El presidente Javier Milei llegó este martes 27 de octubre a Catamarca para desarrollar una agenda que combina actividades políticas con una recorrida por uno de los principales proyectos de litio del país. Tras ser recibido por el gobernador Raúl Jalil, el mandatario mantuvo un encuentro con militantes de La Libertad Avanza y se prepara para participar este miércoles de la inauguración de dos nuevas plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el salar del Hombre Muerto.

El jefe de Estado arribó a San Fernando del Valle de Catamarca alrededor de las 18.50 y fue recibido por Jalil, uno de los gobernadores peronistas que mantiene diálogo con la administración libertaria. La visita se produce en medio de las negociaciones entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales por el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y los acuerdos políticos de cara al próximo año electoral.

Luego de su llegada, Milei se trasladó al Hotel Casino, ubicado en la capital catamarqueña, donde fue recibido por aproximadamente 1.200 dirigentes y simpatizantes de La Libertad Avanza.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente del partido libertario en Catamarca, el diputado provincial Federico Lencina. También asistieron legisladores y referentes políticos de distintos departamentos de la provincia.

Desde el oficialismo explicaron que estas actividades forman parte de una estrategia destinada a fortalecer la estructura partidaria en el interior del país antes del inicio formal de la campaña electoral.

Una inversión de US$530 millones para ampliar la producción de litio

La actividad central de la visita presidencial está prevista para este miércoles 28 de octubre, cuando Milei se traslade al salar del Hombre Muerto para encabezar la inauguración de dos nuevas plantas de producción de carbonato de litio pertenecientes a Río Tinto.

La comitiva partirá a las 8 en un avión Hércules y tiene previsto arribar al establecimiento minero alrededor de las 9.20. Allí será recibida por el director ejecutivo de la compañía, Simon Trott, y el gerente general de Río Tinto en Argentina, Ignacio Costa.

Posteriormente, el presidente recorrerá las instalaciones y conocerá el funcionamiento del área de producción. El acto inaugural está programado para las 11, en coincidencia con el Día del Minero.

La ampliación corresponde al proyecto Fénix, una de las operaciones de extracción de litio más antiguas de Argentina, con más de 28 años de actividad.

La iniciativa contempla una inversión de US$530 millones y fue incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en abril de este año.

Según las estimaciones del Ministerio de Economía, las nuevas instalaciones permitirán incrementar la capacidad de producción en 9.500 toneladas anuales de litio. Además, el proyecto prevé generar más de 1.600 puestos de trabajo entre las etapas de construcción y operación.

El Gobierno nacional también calcula que la ampliación podría aportar alrededor de US$165 millones anuales a la balanza comercial argentina.

La estrategia política de Milei en las provincias

El viaje a Catamarca se enmarca en una serie de actividades que la Casa Rosada busca desarrollar en distintas provincias para combinar anuncios de gestión con encuentros partidarios.

La intención del oficialismo es consolidar su presencia territorial y fortalecer los vínculos con dirigentes y militantes locales antes del próximo proceso electoral.

En ese contexto, fuentes del Gobierno explicaron que buscan acelerar la organización partidaria en el interior del país y establecer un contacto más directo con sus referentes provinciales.

La agenda continuará el jueves con las Rondas de Negocios RIGI en Rosario, Santa Fe. Allí estarán presentes Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes mantendrán encuentros con empresarios, operadores mineros, contratistas y representantes de pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, el presidente tiene previsto viajar el sábado a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey.

La visita a Catamarca representa una nueva oportunidad para que el Gobierno exhiba los avances de su política de promoción de inversiones mineras, mientras continúa con su estrategia de consolidación política en las provincias.