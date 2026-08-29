El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su Gobierno y transmitió a sus ministros que no tiene previsto modificar ni flexibilizar las principales líneas de su programa.

La posición presidencial apunta a sostener el esquema de disciplina fiscal y económica, aun en medio de las señales de preocupación que aparecen en distintos sectores por el nivel de actividad, el consumo y el crecimiento de la mora.

Sin embargo, en los últimos días la Casa Rosada comenzó a impulsar algunas medidas que muestran una búsqueda de respuestas frente a la situación de la economía cotidiana.

Créditos hipotecarios para mover la economía

Uno de los anuncios más importantes fue el lanzamiento de un programa de créditos hipotecarios que será otorgado por bancos con financiamiento vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la vivienda, pero también busca generar movimiento en sectores como la construcción, una actividad con fuerte impacto sobre el empleo.

El Gobierno apuesta a que una mayor disponibilidad de financiamiento contribuya a reactivar parte de la economía sin modificar los pilares centrales de su programa.

La preocupación por la mora

Otro de los temas que comenzó a ocupar un lugar importante en la agenda oficial es el endeudamiento de las familias.

Según los datos citados en el informe, la morosidad alcanza al 12,8% de los deudores y el problema afecta a millones de personas, aunque los niveles actuales se encuentran por debajo de los registrados durante grandes crisis económicas anteriores.

La cuestión también llegó al Congreso, donde sectores de la oposición buscaron avanzar con propuestas destinadas a proteger a los deudores morosos.

El debate encendió una señal de alerta para el Gobierno, que busca evitar que el endeudamiento familiar se convierta en uno de los principales ejes de discusión política.

Una economía con distintas velocidades

La situación económica muestra realidades diferentes según el sector. Mientras algunas actividades vinculadas al petróleo y la minería mantienen un crecimiento sostenido, otros rubros continúan atravesando dificultades.

La industria acumuló una caída del 2,2% durante el semestre y el 47% de las empresas registró atrasos en alguno de sus pagos, según los datos mencionados en el análisis.

El consumo, por su parte, mostró una mejora durante julio, aunque el desempeño general del semestre continuó siendo irregular.

Salarios y una nueva discusión

El Gobierno también promovió la discusión para elevar el salario mínimo garantizado dentro de determinados convenios colectivos. cLa propuesta busca mejorar los ingresos en sectores específicos sin modificar directamente el mecanismo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

De esta manera, Milei intenta sostener un delicado equilibrio: mantener sin cambios el rumbo general de su programa económico, mientras impulsa medidas puntuales destinadas a atender las dificultades que atraviesan el consumo, la actividad y el endeudamiento.

El desafío para el Gobierno será demostrar que esas medidas pueden mejorar la situación de la economía real sin poner en riesgo el objetivo central que Milei repite desde el inicio de su gestión: preservar la estabilidad macroeconómica y evitar cualquier cambio que considere incompatible con su programa.