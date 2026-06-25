El presidente argentino, Javier Milei, expresó este jueves su solidaridad con Venezuela tras los devastadores terremotos que golpearon el norte del país y ofreció asistencia humanitaria para colaborar con las tareas de rescate y atención a las víctimas. La reacción del mandatario se produjo pocas horas después de conocerse la magnitud de la tragedia que afecta a varias regiones venezolanas.

A través de un mensaje oficial, Milei transmitió sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y manifestó el acompañamiento de Argentina ante la emergencia. El Gobierno argentino también puso a disposición recursos de ayuda humanitaria para contribuir con las labores de asistencia en las zonas más afectadas por los sismos.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y tuvieron impacto en Caracas y otras regiones del norte venezolano. Según los reportes preliminares, el desastre dejó cientos de muertos y heridos, provocó derrumbes de edificios, daños en infraestructura estratégica y obligó a miles de personas a abandonar sus viviendas.

La emergencia motivó una rápida reacción de distintos gobiernos y organismos internacionales. Estados Unidos, México, Ecuador, República Dominicana y otros países también anunciaron el envío de equipos de rescate, personal sanitario y asistencia logística para colaborar con las autoridades venezolanas en medio de una de las peores catástrofes naturales registradas en el país en los últimos años.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate, Venezuela mantiene el estado de emergencia y concentra sus esfuerzos en asistir a los damnificados, restablecer servicios básicos y evaluar el alcance total de los daños provocados por los terremotos. Las autoridades advirtieron además sobre la posibilidad de nuevas réplicas y pidieron a la población mantenerse alerta.