El Gobierno nacional evalúa que el presidente Javier Milei anuncie la próxima semana, mediante una cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa, considerada una de las principales apuestas económicas del segundo semestre, sería presentada públicamente antes de ingresar al Congreso para su tratamiento legislativo.

La posibilidad fue analizada durante una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei y con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios del gabinete nacional. Según trascendió, el objetivo es darle mayor respaldo político a una reforma que el oficialismo considera clave para consolidar su programa económico.

Entre los cambios previstos, el proyecto busca reforzar la independencia del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo y limitar su función principal a preservar el valor de la moneda. Además, pretende impedir que la entidad financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria, eliminando mecanismos como los adelantos transitorios al Tesoro y estableciendo mayores restricciones para el uso de sus recursos.

La propuesta también contempla otorgar mayor estabilidad institucional a las autoridades del Banco Central, endureciendo las condiciones para su remoción y estableciendo un régimen de responsabilidades para quienes incumplan las nuevas reglas. Desde el oficialismo sostienen que estas modificaciones contribuirán a fortalecer la estabilidad macroeconómica y continuar con el proceso de desaceleración de la inflación.

Si finalmente se concreta el anuncio presidencial, el proyecto ingresará al Congreso en los días siguientes, donde el Gobierno deberá reunir los apoyos necesarios para avanzar con una reforma que redefine el rol del Banco Central y que forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.