El presidente Javier Milei recibió este lunes en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en una reunión que marcó un nuevo gesto de respaldo del organismo al programa económico argentino.

Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, y Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Según informó la Oficina del Presidente, tras la audiencia Georgieva se incorporará a una reunión ampliada de Gabinete encabezada por el mandatario.

La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial, donde ambos protagonizaron la primera fotografía oficial juntos. En la imagen también aparece la motosierra que Javier Milei mantiene sobre su escritorio como símbolo de su gestión.

El encuentro se produjo pocas horas después de la conferencia de prensa que Georgieva brindó junto a Caputo en el Palacio de Hacienda, donde expresó un fuerte respaldo al rumbo económico del Gobierno.

Durante esa presentación, la titular del FMI aseguró que "todos los indicadores muestran una escena más saludable" que a fines de 2023 y sostuvo que Argentina "no necesitará financiamiento adicional" al programa vigente por USD 20.000 millones.

Además, destacó la estrategia de acumulación de reservas impulsada por el Banco Central y alentó a continuar ese camino. "No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar, porque miro el Banco Central. Que siga comprando", afirmó.

Georgieva también consideró que el país avanza hacia un escenario de mayor estabilidad macroeconómica y expresó que, de sostener las reformas, Argentina podría dejar de depender del financiamiento internacional.

La agenda de la directora gerente del FMI continuará este lunes con una exposición en el Palacio Libertad, donde compartirá un encuentro con estudiantes universitarios. En tanto, para este martes tiene previsto viajar a Vaca Muerta, donde recorrerá el desarrollo energético de la región junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Antes de arribar al Ministerio de Economía, Georgieva había publicado un mensaje en la red social X en el que manifestó su interés por conocer "las oportunidades y ambiciones del país" y aseguró que Argentina tiene "un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero".