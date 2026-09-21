El Gobierno suspendió la reunión de Gabinete que estaba prevista para este lunes en la Casa Rosada y Javier Milei dedicará la jornada a terminar de preparar el discurso que pronunciará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La decisión se tomó antes del viaje presidencial a Nueva York, previsto para esta noche, y también estuvo vinculada con la ausencia de varios funcionarios que tenían actividades fuera del país.

El encuentro con los ministros estaba programado para las 10, pero finalmente fue postergado. Hasta el sábado, el Gobierno mantenía la reunión en agenda pese al viaje del Presidente. Milei partirá rumbo a Estados Unidos a las 23 y tiene previsto llegar el martes por la mañana.

El discurso que prepara Milei

El principal objetivo del Presidente durante este lunes será trabajar en su exposición ante la ONU. Milei hablará el miércoles a las 12 ante la Asamblea General, en el marco de la 81° edición del Debate General del organismo internacional.

De acuerdo con la agenda difundida, el mandatario planteará la posición argentina sobre las Islas Malvinas y se espera que reclame al Reino Unido la reanudación del diálogo por la soberanía del archipiélago. La presentación se producirá después de recientes cruces diplomáticos entre ambos países.

Además, Milei participará durante su estadía en Nueva York de distintas actividades vinculadas con economía, seguridad y política internacional.

El viaje a Nueva York

El Presidente partirá este lunes a las 23 y arribará el martes a las 9.30, hora argentina, al aeropuerto John F. Kennedy. Ese mismo día, a las 16, tiene previsto participar de una actividad en Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio Ohev Yisrael.

Por la noche mantendrá encuentros con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martín. El miércoles, después de su exposición ante la ONU, participará de una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica y tendrá una reunión con empresarios vinculados al Consejo de las Américas.

El jueves cerrará su agenda con una exposición en The Economic Club of New York y por la noche emprenderá el regreso a la Argentina. Está previsto que llegue a Buenos Aires el viernes por la mañana.

Un encuentro que quedó postergado

La suspensión del Gabinete también postergó el reencuentro entre Milei y Patricia Bullrich. La senadora y jefa del bloque oficialista en el Senado tenía previsto participar de la reunión de Casa Rosada, en medio de las diferencias surgidas por los cambios incorporados al capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027. (

El encuentro entre ambos quedó desplazado para la reunión de la mesa política prevista para este martes. Mientras tanto, el Presidente concentrará su actividad en el viaje a Estados Unidos y en la preparación de su discurso ante la Asamblea General de la ONU.